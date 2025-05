Jonathan Maicelo soltó una bomba en El valor de la verdad . Esta vez, no habló solo de su vida personal, sino de una supuesta estafa en la que estaría involucrado Andrés Hurtado. Según el boxeador, el conductor usó su nombre y el de David ‘Pantera’ Zegarra para promocionar una pelea que jamás se concretó… ni se intentó organizar seriamente.

“Dijo que ya no haría la pelea porque yo tenía denuncias... pero nunca la había planeado en serio. No movió un dedo, no la promocionó, nada. Fue puro floro”, expresó indignado.