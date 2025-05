Maicelo revela que Samantha lo chantajeó con S/50 MIL para callar denuncia por agresión.

Jonathan Maicelo reapareció en el sillón rojo de El valor de la verdad con una declaración que dejó sin palabras al público. Según el boxeador, jamás le levantó la mano a Samantha Batallanos , y el polígrafo lo respaldó. Pero eso no fue lo más fuerte de la noche.

Durante la entrevista con Beto Ortiz , Maicelo aseguró que, antes de que la denuncia por agresión se hiciera pública, la modelo le habría propuesto un trato económico para no ir a los medios ni a las autoridades.

“Hubo un pedido económico. Me pidieron dinero para no continuar con el tema legal”, expresó el exdeportista visiblemente indignado. Según explicó, Batallanos habría condicionado su silencio a un pago de nada menos que 50 mil soles.

“No tengo por qué pagar por mi inocencia. Esa es mi línea. Me pidieron 50 mil soles para no denunciarme”, repitió Maicelo , añadiendo que cuenta con registros de mensajes y llamadas que confirmarían su versión.

Finalmente, el exboxeador aclaró que no tiene una condena en su contra, ni prisión suspendida, como se ha especulado. “A mí todavía no me han sentenciado”, dijo.