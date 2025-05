¡Increíble pero cierto! Rosángela elogió a Vania en vivo y la reacción de Onelia lo dijo todo.

Todo empezó con una pregunta inocente: ¿quién lució mejor en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao? Rosángela no dudó en responder con su estilo frontal. “El de Onelia parecía un astronauta, la novia”, lanzó sin filtro, provocando una mezcla de carcajadas y caras de sorpresa. Onelia, lejos de incomodarse, respondió con risas y sin perder la calma.

Lejos de suavizar su opinión, Rosángela fue más allá: “Yo soy directa y digo quién me gustó... el vestido de Natalie Vértiz, el de Vania Bludau y el de Katia. Estuvieron bonitas”, soltó mientras la cámara enfocaba justo el rostro de Onelia, quien mantenía la sonrisa aunque con cierto aire de resignación.

Aunque todo se dio en tono de broma, muchos en redes sociales no tardaron en especular si se trataba de un desliz intencional. El contexto no ayudaba: Onelia acababa de anunciar el fin de su relación con Mario Irivarren, y Vania la ex más famosa de Mario fue justamente una de las elogiadas por Rosángela.