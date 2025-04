Lo que para muchos pudo ser una tragedia amorosa, para Elena Barrantes se convirtió en un trampolín directo a la fama. La joven, conocida en redes como la 'Novia de Bagua', no solo convirtió su fallido matrimonio en una historia viral , sino que hoy vive de su popularidad... y está orgullosa de eso.

Esta vez, Elena sorprendió a todos sus seguidores mostrando el momento exacto en el que se tatuó la frase que cambió su vida: "Perdonen a todos, no acepto". Aquel grito desesperado, dicho en plena boda frustrada, pasó de ser un recuerdo doloroso a un símbolo de empoderamiento y marketing personal.

En un video publicado en TikTok, la influencer mostró el proceso completo del tatuaje y aprovechó para contar cómo su inesperada fama le permitió reinventarse: "Estoy feliz, esto me cambió la vida. Pude sacarle provecho a la infidelidad que me hicieron. Les agradezco a todos, espero que me sigan apoyando", expresó con una sonrisa.