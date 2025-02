La novia fugitiva de Bagua deja en shock a todos al confesar por qué no se casó: "Me engañó con otra chica"

Decidida a darle una lección frente a todos, Cielo optó por exponerlo en plena ceremonia, aunque admitió que la situación la dejó emocionalmente afectada. “Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Y mi amiga me dice ‘tu novio te saca la vuelta con tal fulana’ y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar. No le dije nada a mi novio. En el altar me ganaron las lágrimas y dije ‘no acepto’ y me fui corriendo”, relató.