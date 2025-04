Confirman que Christian Cueva y Melissa Klug habrían tenido una relación y Evelyn Vela reaccionó así

Durante una transmisión reciente del programa Refugio Esotéric o, la conocida tarotista Agatha Lys soltó una tremenda bomba que dejó a todos impactados. Cuando le preguntaron directamente si Melissa Klug había tenido algún vínculo íntimo con el futbolista Christian Cueva , ella recurrió a su péndulo para obtener una respuesta. Sin titubear, Agatha afirmó: “Dice que sí”. Esta afirmación generó una reacción inmediata en Evelyn Vela, ex amiga de Melissa, quien no pudo disimular una sonrisa cómplice, provocando aún más curiosidad entre los presentes.

La tarotista, experta en lenguaje corporal, no tardó en señalar la expresión de Vela: “La comisura de tus labios va para arriba, los ojos están vivaces…”, insinuando que Evelyn sabía más de lo que decía. Sin embargo, la empresaria evitó profundizar y se limitó a comentar: “Yo no he dicho nada”, dejando entrever que hay verdades que aún no salen a la luz.