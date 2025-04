¿Respondió la denuncia? El exfutbolista y empresario, Jefferson Farfán, llamó la atención de sus seguidores al compartir un mensaje pasado, tras ser denunciado por la madre de su última hija, Darinka Ramírez, de violentarla psicológicamente con comentarios humillantes. De acuerdo, a la versión de la joven, los primos de la ‘Foquita’ trataron de convencerla para que no levante cargos.

Horas después de conocerse la denuncia, Jefferson Farfán optó por no referirse directamente al caso. En lugar de eso, usó sus redes sociales para enfocarse en su emprendimiento, aunque no pasó desapercibido un mensaje que compartió en sus historias de Instagram: “Cuando vienen tiempos difíciles, elige la felicidad”. La frase, publicada originalmente en abril de 2022, fue reposteada como una aparente reflexión ante el escándalo. Además, el exseleccionado decidió restringir los comentarios en sus redes para evitar críticas, dejando claro que no quiere entrar en confrontaciones públicas.