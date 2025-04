¿Otra vez papá? Jefferson Farfán desata rumores tras sorpresiva revelación de Xiomy Kanashiro

Xiomy Kanashiro vive un gran momento personal y profesional, y su relación con Jefferson Farfán no deja de acaparar titulares. En una reciente entrevista , la modelo habló con sinceridad sobre lo que viene o no en su historia con la 'Foquita'.

Aunque muchos especulan sobre una posible boda o la llegada de un bebé, Xiomy fue clara: está feliz, enamorada y disfrutando cada momento con Jefferson Farfán , pero aún no está pensando en altar ni pañales.

"Estamos en una etapa muy bonita. Recién estamos empezando, vamos con calma. Disfrutando, sin presiones", comentó con una gran sonrisa durante una entrevista al programa Al Sexto Día . En su mano, eso sí, lucía un anillo que no pasó desapercibido: un regalo del exfutbolista, símbolo del compromiso que ambos han venido consolidando en los últimos meses.

La pregunta inevitable no tardó en llegar: ¿le gustaría ser mamá? Xiomy, sin rodeos, respondió con honestidad. "Sí, claro. Más adelante, me encantaría tener uno o dos hijos", confesó. Sin embargo, también dejó claro que no es una prioridad inmediata, ya que está enfocada en sus proyectos y crecimiento profesional.