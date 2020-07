Tatiana defiende la posición de Mayra Couto: “La gente sigue romantizando la maternidad”

Luego que Mayra Couto fuera presa de críticas por indicar que no está segura si quiere ser madre, la actriz Tatiana Astengo no dudó en salir en su defensa.

Como se recuerda, la recordada Grace de Al fondo hay sitio confesó a través de su cuenta de Instagram que no está segura si quiere "ser asistente de otro ser humano".

“Yo no sé si quiero ser mamá porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cada vez que se lo digo a una mamá me dicen que es verdad”, indicó Mayra Couto.

Ante ello, algunos salieron a apoyar a la joven, pero otros tomaron a mal sus palabras, resaltando la importancia de la maternidad.

“Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, acotó la actriz.

Tras la lluvia de críticas contra Mayra, la periodista Maribel Toledo-Ocampo no dudó en dar su punto de vista.

“Asistir es dar ayuda, cuidar, atender a alguien. Yo sí asisto a mis hijos. No sólo eso, pero tmb eso. Me gusta hacerlo y me cansa (mucho). Por eso es importante lo primero: querer, para así poder sobrellevarlo. Mayra no sabe si quiere y qué bacán que lo diga. No entiendo el roche”, escribió la mujer de prensa, quien fue respaldada por la actriz Tatiana.

“Que la gente sigue romantizando el hecho ser “madre””, indicó la experimentada artista.

Este mensaje fue muy bien recibido por Mayra Couto, quien de inmediato lo retuiteó.