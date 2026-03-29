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Farándula - Testigo del fallecimiento de Manolo Rojas se pronuncia y difunde insólita revelación

“Bugonia”, con Emma Stone y Jesse Plemmons, y “Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, llegan a DIRECTV

Ambos films ya están disponibles para alquiler en el servicio de TV satelital de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

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    “Bugonia”, con Emma Stone y Jesse Plemmons, y “Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, llegan a DIRECTV
    Ya puedes ver películas de estreno en el popular streaming.
    “Bugonia”, con Emma Stone y Jesse Plemmons, y “Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, llegan a DIRECTV

    DIRECTV pone a disposición de los clientes de TV satelital en su servicio Pay Per View 'Bugonia', la película con Emma Stone y Jesse Plemmons que se posicionó como una de las grandes candidatas en la última edición de los Premios Oscar, y 'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la electrizante pareja conformada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

    Bugonia está disponible para alquiler en los canales 406 y 1406 HD (852 SD & HD en Uruguay) de la grilla de DIRECTV, mientras que Cumbres Borrascosas se puede encontrar en los canales 402 y 1402 HD (850 SD & HD en Uruguay).

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    El multipremiado film dirigido por Yorgos Lanthimos combina comedia negra y ciencia ficción en torno a la historia de dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones (Jesse Plemons y Aidan Delbis) que planean el secuestro de una exitosa mujer de negocios (Emma Stone), a quien identifican como una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

    Bugonia recibió cuatro nominaciones en la última entrega de los Premios Oscar: Mejor película, Mejor actriz para Emma Stone, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.

    Por su parte, Cumbres Borrascosas está dirigida por la reconocida Emerald Fennell, quien crea una nueva versión de la novela clásica de Emily Brontë publicada en 1847.

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    Con las destacadas actuaciones de Margot Robbie como Catherine Earnshaw y de Jacob Elordi como Heathcliff, el film recrea con una visión audaz y original una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, con un relato de lujuria, amor y locura.

    Bugonia y Cumbres Borrascosas se encuentran disponibles en alquiler para que los suscriptores del servicio de TV satelital de DIRECTV puedan disfrutarlas en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Bugonia”, con Emma Stone y Jesse Plemmons, y “Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, llegan a DIRECTV
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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