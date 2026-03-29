“Bugonia”, con Emma Stone y Jesse Plemmons, y “Cumbres Borrascosas”, con Margot Robbie y Jacob Elordi, llegan a DIRECTV

Ambos films ya están disponibles para alquiler en el servicio de TV satelital de DIRECTV en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay.

DIRECTV pone a disposición de los clientes de TV satelital en su servicio Pay Per View 'Bugonia', la película con Emma Stone y Jesse Plemmons que se posicionó como una de las grandes candidatas en la última edición de los Premios Oscar, y 'Cumbres Borrascosas', protagonizada por la electrizante pareja conformada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

Bugonia está disponible para alquiler en los canales 406 y 1406 HD (852 SD & HD en Uruguay) de la grilla de DIRECTV, mientras que Cumbres Borrascosas se puede encontrar en los canales 402 y 1402 HD (850 SD & HD en Uruguay).

El multipremiado film dirigido por Yorgos Lanthimos combina comedia negra y ciencia ficción en torno a la historia de dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones (Jesse Plemons y Aidan Delbis) que planean el secuestro de una exitosa mujer de negocios (Emma Stone), a quien identifican como una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

Bugonia recibió cuatro nominaciones en la última entrega de los Premios Oscar: Mejor película, Mejor actriz para Emma Stone, Mejor guion adaptado y Mejor banda sonora.

Por su parte, Cumbres Borrascosas está dirigida por la reconocida Emerald Fennell, quien crea una nueva versión de la novela clásica de Emily Brontë publicada en 1847.

Con las destacadas actuaciones de Margot Robbie como Catherine Earnshaw y de Jacob Elordi como Heathcliff, el film recrea con una visión audaz y original una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, con un relato de lujuria, amor y locura.