Mayra Couto genera polémica tras pedir a sus fans que cuiden sus "cuerpitas" 

La actriz Mayra Couto se refirió a la maternidad a través de sus redes sociales. Aunque quiso sincerarse, fue una frase la que terminó robándose todo el protagonismo.

“Yo no sé si quiero ser mamá, si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mamá me dicen que es verdad”, indicó Mayra Couto.

La actriz y cantante pidió a sus fans que si no saben si quieren ser madres, es recomendable cuidar sus "cuerpitas". Siendo esta palabra la que causó polémica.

“La idea no es que tenga o no sexo. Se trata de tu autonomía como mujer (...) Yo les recomiendo que si su sueño es ser mamá, primero vayan al médico a evaluar sus cuerpitas y si no desean ser mamá, lo mejor es la prevención”, escribió.

No es la primera vez que Mayra Couto causa revuelo con sus publicaciones. Sin embargo, ella toma con tranquilidad los ataques de sus haters.