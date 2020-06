Mayra Couto arremete contra Al Fondo Hay Sitio por ser 'machista' en escenas | VIDEO

Mayra Couto cuando concedió una entrevista, sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su participación en Al fondo hay sitio y su personaje.

Ante su denuncia contra Andrés Wiese, se viralizó un vídeo donde la actriz confesaba cómo fue su relación con la serie, llegando hasta revelar que observó escenas machista y lo comentó en su momento.

La intérprete durante una conversación con el periodista Bruno Bernal, manifestó su descontento con el papel que desarrolló por el periodo de casi ocho años.

La joven quiso exponer cómo fue su experiencia que empezó a grabar cuando tenía 17 años y en aquella ocasión no era consciente de muchos factores que ahora le parecen problemáticos.

"Yo empecé Al Fondo Hay Sitio cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en Enero ya estaba contratada ¿Volvería a ser a Grace? Sí”, indicó Mayra Couto sobre su experiencia con Al Fondo Hay Sitio.

Mayra Couto revela que reclamó escenas machistas

Mayra afirma que le reclamó a uno de los guionistas, Gigio Aranda, sobre las características machistas de su personaje. “Pero yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje, yo no me he dado cuenta desde que he salido de ahí que las mujeres recogían los platos, el normalizar esto es lo que yo encuentro negativo”, menciona la actrizdijo la joven.

Adenás, Couto se mostró disconforme con el hecho de que el embarazo de su personaje no le permita continuar sus estudios, pues, indicó que no era la realidad de las mujeres peruanas.

“Cuando sale embarazada se deja de hablar por completo de sus estudios (...) ahora porque soy mamá ¿no puedo estudiar? esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, sostuvo.