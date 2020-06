Andrés Wiese y Mayra Couto: difunden video de su despedida tras último día de grabación de AFHS

Después de Mayra Couto acusara de acoso sexual Andrés Wiese, los usuarios de las redes sociales se encargaron de recordar las últimas entrevistas sobre los actores, aquellas que den indició sobre la mala relación que existía entre ellos.

Es así como hicieron viral un video donde se les ve despidiéndose tras la última grabación de Al fondo hay sitio.

La pareja se abraza muy fuerte ante las cámaras de América TV y además, muy contentos y melancólicos, hablan del final de la serie.

Sin embargo, hay algo que Mayra Couto no deja de comentar y que pasó desapercibido en ese momento, sin embargo, hoy llamó la atención de los usuarios.

"Son demasiados años, besos, abrazos, abrazos torpes, un montón de cosas", indicó Mayra Couto sobre Andrés Wiese.

Andrés Wiese: Difunden audio donde intenta convencer a menor que borre conversación íntima

Andrés Wiese ha sido presa de críticas luego que difundieran unas conversaciones suyas con una menor de edad, donde le envía contenido sexual. Esta revelación se hizo en el programa de Magaly Medina.

El espacio también difundió un audio donde el actor le aclara a la menor que él ya borró sus conversaciones y que no ha comentado a nadie la situación. Además, le pregunta si ella ya lo hizo.

“La verdad es que a mí no me han dicho nada, ¿tú has grabado? yo no he grabado nada de lo que hablé contigo, yo he borrado todo. Pero no sé si tú le has hablado a alguien (de estos audios)? ¿Tendría alguien cómo haber enterado. Porque por mi lado, absolutamente, no”, se escucha en el audio.

Por su parte, Magaly Medina indicó que Andrés Wiese suena "temeroso" tratando de aclararle a la menor que elimine sus conversaciones, pues él ya lo hizo.

Cabe recordar que luego de las acusaciones, Andrés Wiese decidió defenderse a través de un comunicado, el cual fue publicado en su cuenta de Facebook.

“La persona de esa conversación ponía una edad falsa en sus redes sociales, registrándose y presentándose como nacida el 6 de setiembre del 2000, es decir, como mayor de edad. Segundo, la persona en cuestión fue la que realizó el contacto conmigo, tal como se muestra en los chats. Tercero, la conversación fue claramente de mutuo consentimiento y acuerdo cómo ha quedado demostrado también en los chats”, indicó.