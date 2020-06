Juliana Oxenford a Andrés Wiese: "No debemos justificar a los agresores" | VIDEO

Juliana Oxenford dedicó un espacio de su noticiero para comentar el tema que muchas mujeres durante la cuarentena han sufrido violencia no solo física, sino psicológica.

Ante ello, abordó la denuncia contra Andrés Wiese por parte de una menor de 17 años, pronunciándose fuerte y recalcando que nadie debe justificar a los agresores.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre Andrés Wiese?

"Lo que diga tal cuál actriz sobre el asunto no me voy a meter. Ayer Magaly que es la especialista de la materia denunció esto y mostró pruebas escalofriantes. Yo quiero abordar esto para decir que no debemos justificar a los agresores", sostuvo la conductora.

A su vez, agregó: "Él es una persona que tiene poder sobre cualquier chica mayor o menor de edad, pero peor aún si es alguien que no ha cumplido los 18 años y le pida algo a través de su Instagram o Twitter, obviamente porque el es alguien conocido, el hombre influyente".

"Obvio que hay cosas que nos piden, las cosas que nos escriben, a todos los que tenemos cierta presencia en un medio de comunicación. Que si ella le estaba coqueteando, siempre minimizando el hecho de la denuncia y decir tú eres tal por cuál. Pero él no sabía que tenía 16, 17 u 18, pero él no debió nunca mandar vídeos privados, siempre te van pedir foto calato, etc. Ahí está tú responsabilidad de cómo manejarlo", indicó Oxenford.

Además, la presentadora contó la denuncia de Mayra Couto, resaltando que sea o no una figura conocida, se hablaría del hecho en su programa.

Durante el programa, la Fiscal Especializada en Violencia contra la mujer, Kelly Calderón, informó que se ha iniciado una materia de investigación contra el intérprete de Al fondo hay sitio por el delito de acoso sexual.

Menor denuncia a Andrés Wiese por enviarle "contenido sexual"

Ante esta situación, el intérprete fue acusado así por una adolescente:

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, informó la menor.

Mayra Couto denuncia a Andrés Wiese: “No me lo estoy inventando”

Luego de difundirse la conversación de contenido sexual entre Andrés Wiese y una menor de edad, Mayra Couto quiso exponer su caso compartió unos chats desde su plataforma digital de la fecha enviada el 14 de abril, contando lo mucho que sufrió al sentirse acosada por él en las grabaciones de Al fondo hay sitio.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", se puede leer en la captura que la joven publicó en su cuenta de Instagram.

En otro momento, cuenta que Andrés Wiese la hizo presa de sus burlas por no aceptar sus propuestas.