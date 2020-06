¿Yvonne Frayssinet defendió a Andrés Wiese ante denuncia?: “Siempre fue un caballero”

En medio de la denuncia expuesta por parte de Mayra Couto y una menor de 17 años contra Andrés Wiese por presunto acoso sexual, algunas figuras de la recordada serie de 'Al fondo hay sitio' se pronunciaron sobre el tema.

Una de ellas fue Yvonne Frayssinet, impactando al romper su silencio en su red social, respaldando a su nieto en la ficción de la exitosa producción peruana donde trabajaron juntos durante más de siete años.

¿Qué dijo Yvonne Frayssinet sobre Andrés Wiese?

La primera actriz utilizó su cuenta de Facebook para opinar sobre la acusación que se ha difundido contra el joven que dio vida a Nicolás.

“Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero", comentó la artista.

Además, la peruana pidió que no se ataque a las personas en base a malas informaciones. "No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas, basta ya”, finaliza el comentario de Yvonne.

Karina Calmet: Actriz de 'Al fondo hay sitio' respalda Mayra Couto

Karina Calmet usó las redes sociales para solidarizarse con Mayra. La recordada Isabella Maldini interpretada a la madre de Nicolás en la teleserie respalda a su excompañera de reparto.

"Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse", indicó Karina Calmet en las redes sociales.

¿Por qué Mayra Couto denunció a Andrés Wiese?

Luego de difundirse la conversación de contenido sexual entre Andrés Wiese y una menor de edad, Mayra Couto quiso exponer su caso compartió unos chats desde su plataforma digital de la fecha enviada el 14 de abril, contando lo mucho que sufrió al sentirse acosada por él en las grabaciones de Al fondo hay sitio.

"Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", se puede leer en la captura que la joven publicó en su cuenta de Instagram.

En otro momento, cuenta que Andrés Wiese la hizo presa de sus burlas por no aceptar sus propuestas.

Menor denuncia a Andrés Wiese por enviarle "contenido sexual"

Ante esta situación, el intérprete fue acusado así por la adolescente:

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, informó la menor.