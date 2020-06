¿Cuál ha sido la posición de Melania sobre la denuncia a Andrés Wiese? | VIDEO

Andrés Wiese fue denunciado por una menor de 17 años en el programa Magaly Tv La Firme, mostrando un vídeo desnudo e imágenes íntimas que habría recibido a través de sus redes sociales por parte del actor.

Andrés Wiese es denunciado por menor de edad por enviarle "contenido sexual"

Ante esta situación, el intérprete fue acusado así por la adolescente:

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, informó la menor.

¿Cuál ha sido la posición de Melania Urbina ante la denuncia de acoso a Andrés Wiese?

En medio de lo ocurrido, algunas figuras de la recordada serie de Al fondo hay sitio se pronunciaron sobre el caso. Pero la expareja del acusado, con quien tuvo un romance durante años, Melania Urbina, desde su cuenta de Instagram, ha preferido publicar las siguientes historias.

La actriz compartió unas grabaciones de sus clases de yoga que suele mostrar a sus seguidores en sus redes. Además, otro filme donde se ve a una persona que sería ella acompañada de sus gatos desde una habitación.

¿Es un delito lo que ha realizado Andrés Wiese con la menor?

De acuerdo a la abogada Claudia Zumaeta indicó a Magaly Medina que no se considera un delito el hecho expuesto, a pesar de que la conversación haya sido con una menor.

“No se considera un delito. No podría ser acusado por acoso, ni exposición de imágenes. Lo triste es que no, lo cierto es que el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad. Muchas veces se evidencia abuso a los derechos de los menores, a veces se dejan llevar porque son sus artistas, son sus fans”, señaló la letrada.

Mayra Couto acusa a Andrés Wiese de acoso sexual: “No me lo estoy inventando”

Luego de difundirse la conversación de contenido sexual entre Andrés Wiese y una menor de edad, Mayra Couto compartió unos chats desde su plataforma digital de la fecha enviada el 14 de abril, donde expone al joven lo mucho que sufrió al sentirse acosada por él en las grabaciones de Al fondo hay sitio.

Hola. Te escribo para expresarte mi solidaridad. Y decirte que yo también me he sentido acosada por ti. Muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí. He sentido cómo rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando", se puede leer en la captura que la joven publicó en su cuenta de Instagram.

En otro momento, cuenta que Andrés Wiese la hizo presa de sus burlas por no aceptar sus propuestas.

Karina Calmet a Mayra Couto: "Mi absoluta solidaridad"

Karina Calmet usó las redes sociales para solidarizarse con Mayra. La recordada Isabella Maldini interpretada a la madre de Nicolás en la teleserie respalda a su excompañera de reparto.

"Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse", indicó Karina Calmet en las redes sociales.