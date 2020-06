Karina Calmet a Mayra Couto tras denunciar a Andrés Wiese: "Mi absoluta solidaridad"

Luego que Mayra Couto denunciara que Andres Wiese la acosaba durante las grabaciones de Al fondo hay sitio, la actriz Karina Calmet usó las redes sociales para solidarizarse con la actriz. La recordada Isabella Maldini interpretada a la madre de Nicolás en la teleserie.

Aunque en la producción, Isabella Maldini defendía a toda costa a su hijo engreído, la realidad es muy diferente a la ficción. Ambos actores se ven enfrentados luego que Mayra Couto denunciara qué Andres Wiese la acosaba y hasta le hacía bullying.

"Mi absoluta solidaridad con Mayra Couto. Debe haber sido un infierno haber pasado por todo lo que ha contado, me duele mucho y no imagino siquiera cómo debe sentirse", indicó Karina Calmet en las redes sociales.

A quien también piden los usuarios que se manifieste es a Erick Elera, gran amigo y compadre de Andres Wiese. Por su parte, el recordado Nicolás de las Casas aún no se pronuncia sobre la acusación de acoso de una menor de 17 años y la de Mayra Couto.

Andrés Wiese: menor lo acusa de enviarle contenido sexual

Una menor de 17 años acusó al actor Andrés Wiese de mandarle fotos íntimas y un video desnudo a través de sus redes sociales. El programa Magaly Tv La Firme mostró las conversaciones que el artista habría tenido con la joven.

“Él terminó enviándome un video completo de él totalmente desnudo. Me enviaba videos y me pedía que yo también le mande. Primero me envió un video de su rostro y yo hice lo mismo. Luego, me envió un video en la bañera”, contó la menor.

La denunciante cuenta que todo inició el 8 de mayo, cuando etiquetó a Andrés Wiese en una historia de su cuenta de Instagram.

Ante ello, la abogada Claudia Zumaeta indicó que no se considera un delito, a pesar de que la conversación haya sido con una menor.

“No se considera un delito. No podría ser acusado por acoso, ni exposición de imágenes. Lo triste es que no, lo cierto es que el derecho evoluciona como evoluciona la sociedad. Muchas veces se evidencia abuso a los derechos de los menores, a veces se dejan llevar porque son sus artistas, son sus fans”, señaló la letrada.