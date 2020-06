Andrés Wiese y su pareja terminaron tras denuncia de acoso, revela Rodrigo González

Luego que Magaly Medina y Rodrigo González expusieran la conversación de contenido sexual que Andrés Wiese tuvo con menor de edad, el animador reveló la razón de la ruptura entre el actor y Thaiss Felman.

El conductor de TV señaló que la joven descubrió que Andrés Wiese le enviaba fotos subidas de tono a otras mujeres.

"Empezaron la cuarentena juntos, todo iba muy bien, cocinaban juntos, hacían un vida de pareja recién estrenada. Ellos no mostraban su relación públicamente pero se notaba que estaban acompañados, uno sube en sus historias lo que está haciendo, el otro sube lo mismo y así empezó todo", indicó Peluchín a Magaly Medina.

Según González, tras saber de los mensajes de Andrés Wiese, Thaiss Felman decidió abandonar la casa que compartía con el actor.

"Si ustedes se fijan los últimos días, Thaiss ya no está en la casa de Andrés Wiese y lo que a mí la noticia que me ha transcendido, además de un entorno bien cercano, lo que yo sé es que las cosas empezaron a no ir bien", detalló.

"Además, Thaiss recibe información y lo encara a Andrés que está haciendo este tipo de cosas. Esto que hace (Andrés Wiese) sería una constante, entonces cuando a ella le llega esta información fue la gota que terminó su relación", contó.