Lucía Oxenford tras hablar de su hermana Juliana: "No tenemos una relación"

Lucía Oxenford no se quedó callado y decidió responder ante la insistencia de la pregunta formulada por sus seguidores, quienes le comentaron qué relación tenía con su hermana Juliana Oxenford.

Aunque solo se conocía que existía cierto distanciamiento, la joven sorprendió con su contundente respuesta ante su lazo familiar con la periodista.

¿Qué opinó Lucía Oxenford sobre el trabajo periodístico de Juliana Oxenford?

La actriz se animó hablar del trabajo de su media hermana al ser cuestionada por su público si era su familiar: "¿La periodista Juliana Oxenford es tu hermana?“

Ante ello, los usuarios se animaron a expresarle: "¿Qué opinión tienes de Juliana (Oxenford) como comunicadora?”.

Lucía no negó el profesionalismo de la conductora de 'Noticias al estilo Juliana' que la ha llevado a tener su propio programa.“Como periodista es muy buena", indicó Lucía.

Lucía Oxenfor en Instagram se pronunció sobre su relación con Juliana Oxenford

Sin embargo, el punto de quiebre relacionado a este tema vendría cuando un fanático en su plataforma digital interrogó: “¿No tienes una buena relación con Juliana?”

“Ya que hay como 20 preguntas sobre el tema, siempre las hay. Seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón. No porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, manifestó la hija de Yvonne Frayssinet.

A su vez, la que está estudiando producción de entretenimiento, se animó a compartir una foto de un diario local, demostrando su vínculo con la presentadora de ATV, inició cuando ella era un bebé: “Algo así. Fin del tema”.