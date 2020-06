Andrés Wiese responde a Mayra Couto tras acusarlo de acoso sexual

Luego que Mayra Couto lo acusara públicamente de acoso sexual, Andrés Wiese decidió romper su silencio y respondió a denuncia a través de su cuenta de Facebook.

Como se recuerda, Mayra Couto lo acusó de sentirse acosada por él durante todos los años de grabación en Al fondo hay sitio. Además de hacerle bullying cada vez que podía.

"Lo niego categóricamente. Han sido ocho años de grabaciones, en donde todo el equipo de producción ha seguido muy de cerca el comportamiento de cada uno de los actores. Cualquiera que haya cometido algún acto incorrecto jamás podría haber pasado desapercibido en el programa", indicó Andrés Wiese.

"Lamento que después de haber trabajado tantos años con Mayra, en un trabajo que gustó a muchas personas, haya encontrado motivación para tener está actitud hacia mí. No tengo nada que ocultar", acotó.

Asimismo, aseguró que a lo largo de su carrera siempre ha cuidado su imagen.

"Es la primera vez que me veo expuesto de esta manera en público por una circunstancia que corresponde no al actor sino al ser humano que está detrás y que no es perfecto", acotó.

Cabe recordar que Mayra Couto hizo esta acusación luego que una menor de 17 años lo acusara de haberle enviado un video y fotos íntimas.