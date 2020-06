Samahara Lobatón enternece al mostrar lo grande que luce su barriguita de embarazo

Samaha Lobatón suele enternecer desde su cuenta de Instagram, compartiendo emocionada cada detalle de su embarazo. Por ello, no dudó en compartir con sus seguidoras cómo ha crecido su barriguita.

La segunda hija de Melissa Klug y el ex futbolista Abel Lobatón, publicó en su plataforma digital detalles de la llegada de su primer bebé.

Además, la joven manifestó que se encuentra feliz pese a los cuestionamientos por tener 18 años, demostrando lo unida que se encuentra de su novio 'Youna' en esta nueva etapa como mamá primeriza.

Samahara Lobatón en Instagram enternece al lucir su barriguita de embarazo

Esta vez, la exchica reality sorprendió a sus fans de la red social, pues mostró el tamaño de su vientre y dejó notar su avanzado estado de gestación. La joven ya tiene casi cuatro meses de embarazo y su parto está programado para noviembre.

La joven luego de haber negado durante varias semanas la llegada de su hija, llegó a confirmar la noticia con una imagen de su ecografía.

"Y un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones", comentó la primera vez al confirmar su gestación, mostrando a su tierno bebé desde su pancita.

"Me toca una gran responsabilidad, velar por ti, y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro", sostuvo.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre el embarazo de su hija Samahara Lobatón?

Como se recuerda, Melissa Klug y Samahara Lobatón han tenido algunas diferencias los últimos meses en su relación pese a ello, la empresaria respaldó a su hija.

“Ella es mi hija y sabe que puede contar conmigo en todo momento. Las madres son para siempre”, manifestó la popular ‘Blanca de Chucuito’ en una entrevista con Magaly Medina.

Novio de Samahara Lobatón rompió su silencio en Instagram

La pareja de la joven se pronunció desde sus redes sociales sobre su paternidad. Youna sorprendió al dedicar unas emotivas palabras, mostrando la foto de su primogénito.

A su vez, confesó su miedo de no ser el padre perfecto pero que intentará hacer su mejor rol para que esté feliz su familia.

"No dejo de pensar en el futuro con miedo, de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más", sostuvo.

Además, pidió paciencia y sabiduría para criar a su pequeño. "Espero que Dios me de fuerzas para no soltarte nunca y sabíduria necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo mi amor", finalizó.