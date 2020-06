Ana Siucho rompe su silencio tras chat de Edison Flores y una fan | FOTO

Ana Siucho luego de haber compartido un día anterior en su cuenta de Instagram un mensaje de decepción, rompió su silencio luego de exponerse una conversación de Edison Flores con una joven.

El jugador tras aclarar lo ocurrido, su esposa se manifestó con un contundente mensaje.

¿Qué dijo la esposa de Edison Flores?

A través de sus historias de la joven, dedicó un mensaje para su esposo después de haber generado un día anterior una especulación que el seleccionado aclaró ninguna infidelidad.

Ana Siucho expresó unas emotivas palabras para su pareja: “Tengamos un amor bonito, uno real, uno que nos haga bien...”, indicó.

Además, entre las características definió su relación con el deportista. “Como desde un inicio y hasta el final. @edisonflores1020”, expresó Siucho en su plataforma digital.

Como se recuerda, Edison Flores admitió que ha conversado con algunos usuarios en Instagram, pero siempre con respeto:

“En mis redes sociales interactúo con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

El futbolista explicó que siempre se ha mantenido alejado de los escándalos, es por ello que la única vez que hablará del tema es a través del comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Por ello, Edison se refirió así sobre el polémico tema que se difundió en diferentes medios nacionales:

Además, explicó por qué ya no se ven fotografías en su plataforma digital junto a su esposa.