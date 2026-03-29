Municipalidad de Lima clausura el Estadio Nacional tras conciertos que incumplieron normas; multas superan los S/110 mil y crecen críticas al IPD.

La Municipalidad Metropolitana de Lima sorprendió este domingo al ejecutar la clausura temporal del Estadio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos del país. La intervención se realizó en horas de la mañana, cuando personal municipal colocó los sellos oficiales que impiden el funcionamiento del recinto.

Aunque en un inicio no se detallaron las razones específicas, la medida se produce tras una serie de eventos masivos realizados el fin de semana, lo que ha reavivado el debate sobre el uso del estadio para actividades no deportivas.

Clausura del Estadio Nacional: lo que se sabe hasta ahora

De acuerdo con reportes difundidos por Canal N, la intervención municipal ocurrió luego de dos conciertos de salsa realizados el viernes 27 y sábado 28 de marzo, que congregaron a miles de asistentes.

El operativo incluyó la presencia de serenazgo y la colocación de avisos oficiales de clausura, en medio de cuestionamientos previos hacia la gestión del Instituto Peruano del Deporte (IPD), encargado de la administración del recinto.

Aunque no existe aún un pronunciamiento oficial detallado por parte del IPD o la Municipalidad, los carteles colocados en el lugar indican posibles infracciones vinculadas al orden público.

Incumplimientos en conciertos y millonarias multas

Un documento enviado el 26 de marzo por la Municipalidad de Lima al IPD ya advertía sobre la necesidad de cumplir con las normas durante los eventos programados en el estadio.

“Resulta imperativo garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en lo referido al horario autorizado (hasta las 23:00 horas) y al respeto de los niveles máximos de emisión sonora permitidos. Asimismo, deberá velarse por el orden y la seguridad tanto al interior del recinto como en sus inmediaciones, a fin de evitar cualquier alteración que afecte el normal desarrollo del evento y la tranquilidad de los vecinos”, señala el oficio.

Sin embargo, diversos asistentes difundieron videos en redes sociales que evidencian que los conciertos se extendieron mucho más allá del horario permitido. Algunos espectáculos continuaron hasta la madrugada, incluso después de las 3.30 a. m., y uno de ellos habría finalizado a las 4.27 a. m.

Ante estos hechos, la Municipalidad anunció sanciones económicas contra el IPD. En total, las multas ascienden a S/110.000 por incumplimientos relacionados con horarios, alteración del orden público y falta de limpieza en espacios públicos.

“El monto total de las multas asciende a S/ 110 000, de acuerdo con el cuadro de infracciones y sanciones vigente", se precisa en el comunicado.

Cuestionamientos por mantenimiento del recinto

La situación del Estadio Nacional ya venía siendo observada semanas atrás. Un reportaje de Latina expuso deficiencias en el mantenimiento de su infraestructura, especialmente en la cobertura metálica y la antorcha olímpica.

“Siempre hay un peligro si se tienen estructuras a las que no se les ha dado mantenimiento aproximadamente hace 15 años. Existe un peligro que debe revisarse para que puedan tomarse las mejores decisiones desde el Instituto Peruano del Deporte”, advirtió la ingeniera Angelly Valle.