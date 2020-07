Patricio Parodi cuenta por qué Sheyla Rojas y él no pagaron la cuenta de restaurante | VIDEO

Patricio Parodi se pronunció tras la revelación de Mario Irivarren, quien contó que el popular Pato y Sheyla Rojas se fueron de restaurante sin pagar la cuenta.

El integrante de Esto es Guerra y actual pareja de Flavia Laos señaló que todo fue un mal entendido.

“Fue todo un mal entendido. Yo había ido antes, y tenía una cuenta estábamos comiendo, tomando unos ‘drinks’ y después cuando llega todo el grupo de patas, nos juntamos empezamos a pedir todo y la hora que dijimos vamos para la discoteca. Todos nos fuimos y se pagó solo una cuenta y no la otra”, explicó Patricio Parodi a América Espectáculos.

“Obviamente fue un mal entendido que el mozo no juntó las cuentas. Igual la juntaba, la pagaba alguien y luego nosotros lo devolvíamos. Cuando nos vamos a comer, no decimos cada uno paga sino que decimos tú invitas y mañana yo o yo pago y después me devuelves”, detalló.

Patricio Parodi contó que el mozo se comunicó con la producción de Esto es Guerra y fue Mario Irivarren quien terminó pagando la cuenta, dinero que después Pato le devolvió.