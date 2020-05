Junior Silva: le piden llamar a su ex para ganar reto en reality y se niega a hacerlo

Muchos son los medios de comunicación que han optado en buscar nuevas formas de llegar a su público debido a la cuarentena. Y la productora Sinargollas no fue la excepción, quien lanzó un reality virtual con sus figuras, Te reto en casa, donde participan Junior Silva, Mónica Torres, Matías Raygada, Edith Tapia, Carla Medina, Kukuli Morante, Carlos Casella, Anahí Padilla y José Dammert.

El espacio consiste en cumplir retos y lograr votos para hacerse acreedor de una significativa suma de dinero. Todo iba muy bien hasta que le preguntaron si sería capaz de llamar a su ex en caso quedara en sentencia, lo cual se negó a hacer rotundamente.

Como se recuerda, la última pareja que se le conoce a Junior Silva es la periodista Carla Tello, con quien se casó y se divorció meses después.

“Me niego rotundamente a ese reto”, indicó el actor.

"Es un tema que no tiene qué ver, no lo voy a hacer", acotó Junior Silva cuando le volvieron a preguntar sobre el tema.

De inmediato, el actor Carlos Casella le preguntó, si no quería llamar a la "¿Novia o a la exesposa?", generando la sorpresa y risas nerviosas entre los concursantes.

Otra persona que indicó que no llamaría a su ex fue la actriz Mónica Torres, quien aseguró: “No, eso si no haré, espero no salir sentenciada porque no creo que cumpla ese reto, prefiero hacer de todo menos eso”.

"No me parece, creo que hay gente que no tiene que se involucrada en este tipo de cosas, y menos hacerle creer que quiero regresar con él. Eso no", acotó.

Te reto en casa es un programa diferente creado desde la cuarentena en tiempos de Coronavirus. El lunes el primer reto que tuvieron los participantes fue vestirse para salir a la calle con un toque de humor, Karla Medina se puso ropa interior de mascarilla y Matías Raigada medias de fútbol como guante para protegerse.

El programa regalará cada semana dinero en efectivo al público que participe desde el Facebook e Instagran de Sinargollas.