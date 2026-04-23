Promesas rápidas vs crecimiento sólido: la diferencia que define a los creadores financieros, según José González Díaz

La economía de creadores en América Latina supera los 30,000 millones de dólares y el nicho financiero es uno de sus segmentos de mayor crecimiento. No todos los modelos son iguales ni todos sobreviven.

La economía de creadores de contenido en América Latina superó los 30.000 millones de dólares en valor de mercado durante 2025, según estimaciones de Goldman Sachs. Dentro de ese universo, el nicho de finanzas personales y patrimonio es uno de los que más rápido crece, impulsado por una demanda que las instituciones financieras tradicionales no lograron atender: personas con ingresos reales que buscan entender qué hacer con su dinero.

El modelo de negocio, sin embargo, no es homogéneo. Hay creadores que construyen audiencias sobre promesas de riqueza rápida y monetizan a través de afiliaciones y productos financieros de corto plazo. Hay quienes apuestan por comunidades más pequeñas y específicas, con modelos de monetización basados en la confianza y el largo plazo. La diferencia entre ambos no es solo ética. Es también de sostenibilidad.

Construir despacio, crecer con solidez

José González Díaz representa el segundo modelo. Empresario antes que creador digital, pasó años en el mundo de los negocios antes de construir una presencia en redes sociales enfocada en finanzas personales y patrimonio para empresarios e inversores. Su propuesta no compite en velocidad de crecimiento sino en consistencia.

"Quería hacer esto con criterio, con experiencia y con responsabilidad", ha señalado González Díaz. "Eso quizás hace el camino más lento, pero también mucho más sólido", agregó

Para Claudia Ríos, directora de estrategia digital de la firma de consultoría FinLab Latam, esa postura tiene un valor de mercado concreto. "Las audiencias de nicho con alta fidelización generan tasas de conversión significativamente mayores que las audiencias masivas construidas sobre contenido aspiracional", explicó en el Foro de Economía Digital celebrado en Ciudad de México en 2025. "El problema es que pocos creadores tienen la paciencia para construirlas."

El perfil del consumidor que cambia las reglas

El mercado al que apunta González Díaz no es el del joven que descubre las finanzas personales. Es el del empresario con trayectoria y el profesional con ingresos establecidos que en algún momento se dio cuenta de que ganar bien no es suficiente si no se sabe qué hacer con lo que se gana.

Según un reporte de la consultora Nielsen IQ publicado en 2025, el consumidor latinoamericano de contenido financiero premium tiene entre 30 y 50 años, ingresos superiores al promedio regional y una disposición creciente a pagar por acceso a información financiera confiable. Es un perfil exigente, más difícil de conquistar y más fiel una vez conquistado.

"Ayudo a empresarios e inversores a entender cómo proteger, hacer crecer y poner a trabajar su patrimonio de forma más inteligente", define González Díaz el alcance de su propuesta.

La diferencia que define el negocio

Para Rodrigo Valdés, analista de medios digitales y economía creadora de la firma mexicana Media Intelligence, la clave del modelo González Díaz está en la coherencia entre lo que dice y lo que promueve. "En un mercado saturado de promesas, la credibilidad no se construye con alcance sino con postura consistente", señaló en declaraciones a este medio.

La postura de González Díaz es explícita. No habla de lo que no domina en profundidad. No promueve atajos financieros. No construye audiencia sobre el miedo o la urgencia. "No me interesa participar en la lógica del hazte rico rápido", ha afirmado.

Esa decisión tiene un costo visible en métricas de crecimiento a corto plazo. Pero en un segmento donde la confianza es el activo más difícil de construir y el más fácil de perder, también es la decisión que más protege el negocio.