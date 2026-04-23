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¡URGENTE! Senamhi activa ALERTA NARANJA: fenómeno sacudirá Lima y 7 regiones DESDE MAÑANA

El Senamhi alerta que entre el 24 y 25 de abril se registrarán ráfagas de viento de diversa intensidad en varias regiones, lo que podría generar menor visibilidad y el levantamiento de polvo en áreas próximas al litoral.

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    Senamhi activa ALERTA NARANJA: fenómeno sacudirá Lima y 7 regiones
    ¡URGENTE! Senamhi activa ALERTA NARANJA: fenómeno sacudirá Lima y 7 regiones DESDE MAÑANA

    El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) difundió el aviso meteorológico N.º 158, de nivel naranja, en el que advierte que continuará el incremento de la velocidad del viento en gran parte del litoral peruano.

    Este evento se desarrollará desde el viernes 24 hasta el sábado 25 de abril, con una duración estimada de 47 horas. Según la entidad, se esperan vientos de intensidad moderada a fuerte en los departamentos de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, además de la Provincia Constitucional del Callao.

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    La alerta fue emitida el miércoles 22 de abril y detalla que estas condiciones podrían generar el levantamiento de polvo y arena, así como una disminución de la visibilidad horizontal, principalmente en zonas cercanas al mar. También se prevé la presencia de nubosidad, junto con niebla, neblina y lloviznas durante la madrugada y primeras horas del día.

    Alerta Naranja del Senamhi
    Alerta Naranja del Senamhi

    Intensidades previstas

    Para el viernes 24 de abril, el Senamhi señala que los vientos en la costa norte alcanzarían velocidades cercanas a los 35 km/h, alrededor de 33 km/h en la zona centro y aproximadamente 23 km/h en el sur. En ciudades como Chimbote e Ica se estiman ráfagas próximas a los 35 km/h, mientras que en Camaná podrían llegar a los 30 km/h.

    El sábado 25 de abril, las condiciones se mantendrían similares: vientos de hasta 32 km/h en el norte, cerca de 33 km/h en el centro y alrededor de 23 km/h en el sur. Chimbote e Ica continuarían con valores cercanos a los 35 km/h, y Camaná podría alcanzar los 30 km/h.

    La alerta naranja indica la posible ocurrencia de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que el Senamhi recomienda seguir de cerca la evolución de la situación y acatar las indicaciones de las autoridades.

    Asimismo, el mapa difundido por la entidad muestra en color naranja las áreas costeras más vulnerables, lo que sugiere mantener una vigilancia constante en dichas zonas frente al avance del fenómeno.

    Recomendaciones del Indeci

    El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también emitió una serie de recomendaciones ante la persistencia de estos vientos.

    La institución insta a los gobiernos locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, con el objetivo de asegurar su estabilidad y resguardar a la población.

    Entre las principales medidas, se recomienda fijar adecuadamente techos y largueros, reforzar los vidrios de las ventanas y evitar permanecer cerca de equipos eléctricos, objetos punzocortantes o estructuras que puedan verse afectadas por la fuerza del viento.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡URGENTE! Senamhi activa ALERTA NARANJA: fenómeno sacudirá Lima y 7 regiones DESDE MAÑANA
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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