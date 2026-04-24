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Alu: la tienda peruana donde las fans de Sanrio, Disney y lo kawaii encuentran todo lo que buscan

Alu es la tienda peruana donde las fans de Sanrio, Hello Kitty, Kuromi, Cinnamoroll, My Melody y Disney encuentran producto oficial con envíos a todo el país.

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    Alu: la tienda peruana donde las fans de Sanrio, Disney y lo kawaii encuentran todo lo que buscan
    La tienda, fundada por Diego Mohme, se posicionó rápido entre las opciones preferidas de las fans
    Alu: la tienda peruana donde las fans de Sanrio, Disney y lo kawaii encuentran todo lo que buscan

    Para cualquier fan de Hello Kitty, Kuromi o Cinnamoroll en Perú, encontrar producto oficial siempre fue un pequeño deporte. Había que importar desde fuera, pagar por encima del precio original, esperar semanas sin garantía de que llegara bien. Y en las tiendas físicas locales, el catálogo rara vez pasaba de dos o tres piezas básicas. Alu cambió esa ecuación desde julio de 2025, cuando abrió sus puertas online.

    La tienda, fundada por Diego Mohme, se posicionó rápido entre las opciones preferidas de las fans del universo kawaii en Perú. Su catálogo cubre Sanrio completo: Cinnamoroll, Kuromi, Hello Kitty, My Melody. Pero también integra otras licencias que conviven bien con ese mundo, como Disney, Pixar, Barbie y Bluey.

    Por qué se llama Alu

    El nombre nace de "alucinante". Mohme lo explica así: "Queríamos recordar siempre al cliente lo divertido que puede ser comprar. Sentirte como un niño una vez más". Esa idea calza bien con la audiencia femenina joven que ha adoptado a la tienda, porque el universo kawaii se sostiene sobre esa nostalgia tierna, sobre ese gusto por lo que te recuerda a tu habitación de niña.

    Comprar un peluche de My Melody o una cartuchera de Hello Kitty no es solo una transacción. Es una forma de cuidarse, de darse un gusto pequeño, de mantener viva una parte de ti que no quieres soltar del todo. Alu entendió eso desde el principio.

    El catálogo pensado para ti

    Dentro del universo Sanrio, la tienda trabaja varios formatos. Peluches, tazas, cartucheras, loncheras, mochilas, accesorios para laptop, pines, gorras. Cada personaje tiene su propia línea, así que no tienes que conformarte con un solo diseño. Si te gusta Cinnamoroll, encuentras varios productos. Si prefieres a Kuromi, lo mismo. Si eres team Hello Kitty desde pequeña, el catálogo te respeta.

    Lo que suma Alu es que ese universo kawaii no vive solo. Convive con Disney y con moda. Puedes armar un pedido con una cartuchera de My Melody, un polo Minnie Mouse, un bolso Lilo & Stitch y un set de pines, y todo llega junto. Sin importar desde qué parte del Perú estés comprando.

    Moda con personaje

    Una de las verticales que más ha crecido es la de moda para mujeres y niñas. La tienda trabaja polos básicos y de moda con personaje, vestidos temáticos, blusas, gorras, zapatillas. Hay productos de Minnie Mouse, Paw Patrol, Barbie y varios más, con precios que rotan entre campañas y ofertas puntuales.

    Para quienes arman looks con guiño al universo que aman sin caer en el disfraz, este catálogo se vuelve útil de verdad. Un polo Minnie para un plan casual, un vestido Minnie negro para una salida, una gorra con personaje para un outfit relajado de fin de semana. Es expresión de identidad a través de lo que compras.

    La historia detrás de la tienda

    La anécdota favorita de Mohme sobre los primeros meses de Alu tiene que ver con la Navidad. Habían cerrado doce ventas, un récord en ese momento, y descubrieron que no había delivery disponible para entregar antes del 25. La decisión del fundador fue personal: salió a las seis de la mañana a manejar por todo Lima repartiendo pedidos él mismo. Doce horas seguidas. "No podía permitir que el regalo de Navidad no llegue", cuenta.

    Detrás de esa historia hay algo que muchas compradoras reconocen de inmediato: alguien que se toma en serio que su pedido llegue. No como trámite, sino como responsabilidad.

    Las licencias son reales

    Un detalle importante para quienes han comprado alguna vez producto kawaii "raro" en redes sociales: en Alu las licencias son oficiales. "Las licencias son por nuestro socio que es distribuidor, se llama David y es dueño de LDCORP", detalla Mohme. Eso significa que el peluche de Cinnamoroll que te llega es el real, no una versión genérica con cara parecida.

    Para el fan de Sanrio o Disney, esa diferencia no es menor. Un producto oficial dura, luce como debe y mantiene su valor si algún día decides sumarlo a tu colección.

    Cómo comprar en Alu

    La tienda opera en Alu con envíos a todo el Perú, y recibe pagos con tarjeta, Yape, Plin y PagoEfectivo. En Instagram publica novedades desde @tiendaalu.pe.

    Para una comunidad que venía pidiendo un punto peruano confiable para comprar lo que ama, Alu ya es una de las direcciones guardadas. Y su catálogo sigue creciendo mes a mes.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alu: la tienda peruana donde las fans de Sanrio, Disney y lo kawaii encuentran todo lo que buscan
    Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital. Cuento con 8 años de experiencia en los medios digitales más importantes del país. Apasionado por el fútbol, la música y el freestyle.

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