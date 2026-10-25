¿Corte de LUZ este DOMINGO 25 de OCTUBRE? Anuncian INTERRUPCIÓN del servicio de hasta 10 HORAS

Pluz e Hidrandina han planificado cortes de electricidad en varias zonas del país este domingo. Algunos trabajos podrían durar gran parte del día.

¿TE QUEDARÁS SIN LUZ este 25 de octubre? Cortes durarán hasta 10 HORAS: revisa AQUÍ distritos y horarios | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿TE QUEDARÁS SIN LUZ este 25 de octubre? Cortes durarán hasta 10 HORAS: revisa AQUÍ distritos y horarios | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El 25 de octubre se realizarán cortes programados de electricidad en varias zonas de Lima y del norte del país debido a trabajos de mantenimiento en las redes.

Las interrupciones anunciadas por Pluz e Hidrandina se limitarán a sectores específicos y en ciertos casos podrán extenderse durante hasta 10 horas.

¿Dónde se cortará la electricidad este 25 de octubre?

En San Juan de Lurigancho, Pluz ha programado interrupciones entre las 9.00 a. m. y las 7.00 p. m. en áreas como Las Lomas, frente al número 763 y cerca de la esquina con Santuario (SED1373), con una duración de hasta 10 horas.

En La Libertad, Hidrandina comunicó el siguiente cronograma:

Zona Horario Chicama / Ascope: Sausal, Salinar, Quemazón, Pampa de Jaguey y La Botella 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Trujillo: urb. San Miguel, Girasoles de San Isidro y Alto Mochica 8:00 a.m. – 6:00 p.m. La Esperanza: av. Metropolitana y A.H. Indoamericano 8:00 a.m. – 6:00 p.m. Florencia de Mora: barrios 09 y 10 y A.H. Luis Alva Castro 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Otras áreas con cortes de hasta 10 horas

Hidrandina también ha programado interrupciones entre las 7.30 a. m. y las 5.30 p. m. en Pallasca, Santiago de Chuco y Cabana, sumando aproximadamente 10 horas de corte.

Asimismo, se registra una suspensión de servicio en sectores de Cajamarca desde 7.30 a. m. hasta 4.30 p. m., afectando zonas como Miraflores, La Merced, San Sebastián, Santa Apolonia, Pueblo Libre, entre otras.