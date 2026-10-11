¿Cómo saber si me están ROBANDO LUZ? Descubre cómo DETECTAR conexiones ilegales y dónde DENUNCIAR

Si tu recibo de luz llegó más caro de lo habitual, podrías estar ante una fuga eléctrica o una conexión clandestina. Conoce cómo detectar estas señales y dónde denunciar el presunto robo de energía.

Aprende a detectar si están robando la luz de tu casa | Composición Wapa

Aprende a detectar si están robando la luz de tu casa | Composición Wapa

Un incremento inesperado en el recibo de luz puede generar dudas sobre el consumo registrado en una vivienda. Entre las posibles causas se encuentran las fugas eléctricas internas y las conexiones clandestinas que permiten el robo de energía. Antes de presentar un reclamo, es importante comprobar si existe algún problema en la instalación eléctrica del hogar. ¿Cómo identificar estas situaciones, dónde denunciar el robo de luz y qué peligros representan las conexiones ilegales?

¿Cómo saber si me están robando luz en casa?

Si el recibo de electricidad registra un consumo superior al habitual, es recomendable descartar primero una posible fuga dentro de la vivienda antes de reportar un presunto robo de energía. Así lo explicó Carlos Colomer, especialista de Pluz Perú, en conversación con el portal ‘Útil e interesante’, al detallar algunas señales que podrían alertar sobre fallas en la instalación eléctrica.

“Si tenemos alguna duda o por ahí sentimos una pared caliente, cuando prendemos la luz del foco empieza a vibrar o sentimos un ruido como de crujido en el tomacorriente, eso es un indicio de que podría haber una fuga de energía”, indicó.

El especialista también aconseja prestar atención al medidor eléctrico, que puede contar con un disco giratorio o una luz LED, según el modelo. Estos mecanismos permiten observar si existe consumo de electricidad dentro del inmueble.

Para realizar una comprobación inicial, se deben desconectar los aparatos eléctricos y esperar entre cinco y diez minutos. Este tiempo permite verificar si el medidor continúa registrando consumo pese a que los equipos se encuentran desenchufados.

“Si el disco sigue dando vueltas o la luz led aún sigue parpadeando, eso significa que todavía hay algún consumo y ese consumo puede venir por alguna fuga interna en casa o porque alguien está conectado”, afirmó Colomer.

Si el medidor continúa registrando consumo, lo recomendable es contactar a un electricista calificado para que revise la instalación y determine si existe alguna falla. El profesional podrá identificar el origen del problema y efectuar las reparaciones necesarias. Si se descarta una fuga interna, podría ser necesario reportar una posible conexión clandestina a la empresa distribuidora.

¿Dónde denunciar el robo de luz y las conexiones clandestinas?

Los usuarios de Pluz Perú que sospechen de un caso de hurto de energía pueden comunicarlo a la empresa mediante una llamada anónima o a través de WhatsApp, en el número +51 939 605 111, seleccionando la opción 11 y luego la opción 3.

De acuerdo con la información proporcionada, este canal está destinado a consultas y reportes relacionados con el hurto de electricidad y funciona durante las 24 horas del día. De esta manera, los usuarios pueden alertar sobre posibles conexiones ilegales que afecten el suministro eléctrico.

El robo de energía eléctrica constituye un delito y puede generar consecuencias legales para los responsables. Entre ellas se encuentran el cobro por la electricidad sustraída y, según las circunstancias y las disposiciones aplicables, posibles sanciones penales que pueden incluir una pena de cárcel.

Por ello, si se detectan indicios de una conexión clandestina, es importante comunicar el caso a la empresa correspondiente y evitar manipular cables, medidores o instalaciones por cuenta propia.

¿Cuáles son los riesgos del hurto de luz?

Las conexiones eléctricas clandestinas pueden representar un peligro para quienes las realizan y para las personas que viven en los alrededores. Al no contar necesariamente con una instalación adecuada ni con las medidas de seguridad correspondientes, aumentan el riesgo de fallas eléctricas y accidentes.

“Cuando se hacen estas conexiones clandestinas, se hacen de manera totalmente burda y no profesional. Eso es muy propenso a que luego puedan haber accidentes, cortocircuitos, que se generen incendios. Son súper peligrosas, terminan afectando a toda la población”, explicó Colomer.

Además del peligro de cortocircuitos e incendios, la manipulación de las redes por personas sin conocimientos técnicos ni equipos de protección puede provocar descargas eléctricas. Estas pueden ocasionar lesiones graves, quemaduras e incluso la muerte.