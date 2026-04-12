Cubana nacionalizada peruana participa como miembro de mesa en elecciones 2026: “Es la primera vez en mi vida que voy a votar por un presidente”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Cubana nacionalizada peruana sorprendió esta mañana al integrar la fila de miembros de mesa en la Institución Educativa Alfonso Ugarte, en San Isidro. Annette, quien obtuvo la nacionalidad tras años de residencia en el país, contó emocionada que por primera vez participa activamente en un proceso electoral. Señaló que asume este rol 'muy emocionada y muy contenta', al vivir una experiencia inédita como ciudadana peruana.
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Annette votará por primera vez tras nacionalizarse peruana
Annette, quien obtuvo la nacionalidad peruana hace poco más de dos años, contó ante cámaras de Latina Televisión lo significativo que resulta para ella participar por primera vez en una jornada electoral, luego de haber pasado gran parte de su vida adulta sin ejercer el voto directo.
Elegida por sorteo como miembro de mesa, expresó: 'Es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente' y diputado. Todo es la primera vez. Estoy muy emocionada y muy contenta. Vine a cumplir con mi deber como miembro de mesa.
Su participación también representa un aprendizaje sobre el sistema político peruano, ya que busca vivir esta experiencia desde dentro y compartirla con familiares en su país de origen. A sus 39 años, destacó que este momento simboliza gratitud e integración.
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Se nacionalizó peruana tras nueve años de residencia
Annette explicó que consiguió la nacionalidad peruana tras vivir “nueve años en Perú”. Según detalló, este proceso le permitió acceder a derechos civiles completos, como el voto, dos años después de naturalizarse, tal como establece la ley. Su caso refleja la apertura del país hacia la integración de extranjeros en la vida democrática. Elegida por sorteo como miembro de mesa, afirmó sentirse “muy contenta”, ya que esta experiencia le permite conocer el sistema electoral desde dentro y contribuir a la transparencia del proceso.