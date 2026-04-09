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Ocio - Minedu confirma la SUSPENSIÓN de clases por Elecciones generales 2026 en estos colegios durante DOS DÍAS

¡OJO! Este es el requisito clave para que miembros de mesa reciban día libre pagado tras las Elecciones 2026

El beneficio aplica a trabajadores tanto del sector público como privado que formen parte del proceso electoral. Sin embargo, deberán cumplir ciertos requisitos para acceder a él.

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    ¡OJO! Este es el requisito clave para que miembros de mesa reciban día libre pagado tras las Elecciones 2026

    Los ciudadanos que desempeñen funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026, previstas para el domingo 12 de abril, podrán acceder a un día de descanso remunerado en sus centros de trabajo, tanto en el sector público como privado, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

    Este beneficio está establecido en la norma que modifica la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) y se concede a quienes hayan completado la capacitación correspondiente y cumplan efectivamente su labor durante la jornada electoral.

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    Más de 830 mil ciudadanos fueron sorteados

    El pasado 29 de enero, la ONPE llevó a cabo el sorteo público de miembros de mesa, en el que se designó a 834.660 ciudadanos en todo el país. Cada mesa de sufragio estará conformada por un presidente, un secretario, un tercer miembro y seis suplentes, número que fue incrementado para asegurar la instalación puntual desde las 6.00 a. m.

    Con esta disposición, la autoridad electoral busca garantizar que la votación comience a las 7.00 a. m. y se desarrolle con normalidad hasta las 5.00 p. m.

    ¿Cómo se aplica el día libre remunerado para miembros de mesa?

    Según la ley, quienes cumplan con su función y participen en la capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable, el cual debe otorgarse dentro de los 90 días posteriores a la elección.

    Tanto en el ámbito público como privado, el trabajador recibirá este día libre con su remuneración habitual, sin necesidad de recuperarlo ni que se le descuente de otros beneficios. Además, la empresa no puede exigir la compensación de esas horas.

    La fecha para hacer uso de este descanso se acuerda entre empleador y trabajador; en caso de no llegar a un consenso, será el empleador quien la determine.

    Incentivo económico y sanciones

    Adicionalmente, los miembros de mesa que participen en la jornada electoral recibirán un incentivo económico de S/165. Por el contrario, quienes no se presenten el día de la elección sin una justificación válida serán sancionados con una multa de S/275, equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

    Tachas, excusas y capacitaciones

    Tras la publicación de la lista provisional, se abrirá un plazo de tres días hábiles para la presentación de tachas, las cuales serán evaluadas por el Jurado Electoral Especial correspondiente.

    Asimismo, desde el 18 de febrero, los ciudadanos que no puedan asumir el cargo por motivos justificados, como problemas de salud, podrán presentar su solicitud de excusa dentro de los cinco días hábiles siguientes. Las justificaciones posteriores a la elección podrán presentarse hasta cinco días después del proceso electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones o el JEE de la jurisdicción correspondiente.

    Finalmente, la ONPE anunció capacitaciones presenciales y virtuales para los miembros de mesa mediante la plataforma ONPEduca, con jornadas nacionales programadas para el 29 de marzo y el 5 de abril.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡OJO! Este es el requisito clave para que miembros de mesa reciban día libre pagado tras las Elecciones 2026
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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