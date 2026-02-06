Mujer encuentra una garrapata en la cama de hospital de EsSalud y denuncia grave falta de higiene

Una joven halló una garrapata en la camilla donde su madre, con fuerte dolor estomacal, aguardaba atención en el hospital I de Nuevo Chimbote; luego la movieron a una silla.

El hallazgo de una garrapata en la camilla de hospitalización del Hospital Uno del Cono Sur de EsSalud, en Nuevo Chimbote, encendió las alarmas entre los familiares de una paciente y reavivó las dudas sobre los protocolos de limpieza.

La mujer había ingresado por un fuerte dolor estomacal cuando su hija detectó el parásito en la sábana, situación que derivó en reclamos inmediatos y cuestionamientos a la respuesta del personal médico de salud del establecimiento.

Mujer encuentra una garrapata en la cama del hospital de EsSalud

Inicialmente, la mujer increpó al personal de salud por lo sucedido y exigió acciones urgentes frente a la situación. “¿Cómo me explica de que haya una garrapata en la camilla? Necesito el Libro de Reclamaciones y voy a llamar a Susalud. Esto no está bien, o converso con el administrador de vectores”, expresó durante la conversación.

Más adelante, la hija de la paciente reiteró su indignación al describir las condiciones del área donde era atendida su madre. “Sábanas con sangre. Eso no es correcto licenciada. Estamos en un centro de salud y el paciente está echado sobre una camilla donde hay garrapatas. ¿El control de vectores y sanitario dónde está?”, cuestionó.

Lo ocurrido vulneraría normas esenciales de bioseguridad y dejaría al descubierto presuntas deficiencias en los procedimientos de limpieza y control sanitario del hospital, lo que incrementa la preocupación de los familiares y abre el debate sobre la calidad del entorno en que se brinda la atención médica.

EsSalud responde tras hallazgo de garrapata en camilla

Tras hacerse público el caso, EsSalud difundió un pronunciamiento a través de la Red Asistencial Áncash, donde indicó que mantiene programas periódicos de desinfección y control de vectores en todas las áreas hospitalarias. Según la entidad, estas acciones preventivas se ejecutan de forma planificada, con mayor atención en espacios de alta circulación, para preservar en buen estado el mobiliario y los equipos médicos.