¿Cuándo inicia el Carnaval de Cajamarca 2026? Conoce el cronograma oficial de la fiesta

Carnaval de Cajamarca 2026: conoce las fechas oficiales, los días más importantes y todo lo que podrás disfrutar del 14 al 18 de febrero en la fiesta más grande del norte.

    El popular Carnaval de Cajamarca 2026 ya tiene programación.
    La capital cajamarquina comienza a calentarse para recibir una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo peruano. El Carnaval de Cajamarca 2026 ya tiene fechas confirmadas y un programa central que convierte a la ciudad en un gran escenario de color, música y tradición. Conocer los días clave permite organizar mejor el viaje y no perderse ninguno de los momentos más emblemáticos.

    ¿Desde cuándo se vive el Carnaval de Cajamarca 2026?

    La celebración principal se desarrollará del 14 al 18 de febrero de 2026, cinco días en los que Cajamarca se transforma por completo. Aunque el ambiente festivo se percibe desde semanas antes, el inicio oficial llega con la aparición de Ño Carnavalón, personaje simbólico que marca el arranque de la fiesta y contagia a toda la ciudad con su espíritu burlón y alegre.

    Durante estas fechas, calles y plazas se llenan de visitantes nacionales y extranjeros que llegan atraídos por las comparsas, los juegos con agua y pintura, y la energía única que caracteriza a este carnaval andino.

    Fechas clave y actividades centrales del carnaval

    El cronograma del Carnaval de Cajamarca está claramente definido y cada jornada tiene un significado especial dentro de la tradición:

    Sábado 14 de febrero – Entrada de Ño Carnavalón: Es el inicio oficial. El personaje central recorre la ciudad acompañado de comparsas, patrullas y vecinos, en un desfile cargado de humor y sátira.

    Domingo 15 de febrero – Concurso de patrullas y comparsas: Los barrios compiten mostrando su creatividad en vestuarios, bailes y canciones, en una jornada donde el ingenio y la picardía cajamarquina se lucen al máximo.

    Lunes 16 de febrero – Gran Corso: Considerado el día más concurrido. Carros alegóricos, danzas y música desfilan ante miles de asistentes en el evento más multitudinario del carnaval.

    Martes 17 de febrero – Velorio de Ño Carnavalón: Una representación simbólica que mezcla sátira, tradición y fiesta, donde se “llora” al personaje con humor y crítica social.

    Miércoles 18 de febrero – Entierro de Ño Carnavalón: El cierre oficial del carnaval. Una despedida festiva que pone fin a los días centrales de celebración.

    Cajamarca: fiesta, turismo y sabor en un solo viaje

    Además del carnaval, Cajamarca ofrece una experiencia completa para quienes llegan por estas fechas. Sitios históricos como el Cuarto del Rescate, el mirador de Santa Apolonia, Cumbemayo y las Ventanillas de Otuzco se convierten en visitas imperdibles. A esto se suma una gastronomía local que acompaña cada jornada con sabores tradicionales.

    Así, del 14 al 18 de febrero, el Carnaval de Cajamarca 2026 promete fiesta intensa, identidad cultural y una oportunidad perfecta para combinar celebración, turismo y buena comida.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

