Municipalidad de Miraflores inicia talleres de verano 2026 para niños y adolescentes, con actividades gratuitas y un taller con costo adicional.

Con el inicio del verano 2026, Miraflores ofrece una completa programación de talleres culturales y educativos dirigidos a niños y adolescentes. La propuesta busca fortalecer habilidades artísticas, expresivas y de trabajo en equipo, además de promover la valoración del patrimonio cultural. Entre las actividades destacan talleres gratuitos de teatro, danza y música, así como el taller Pequeños Turistas con costo adicional. Conoce aquí desde qué edad y en qué lugares se desarrollarán los talleres.

Talleres gratuitos de teatro, música y danza

La oferta cultural incluye el Teatro Musical para niños de 7 a 11 años y para adolescentes de 12 a 16 años, que iniciará el 12 de enero, a cargo de Live On Stage – Escuela. Estas actividades fomentan habilidades escénicas y el trabajo en equipo.

En música, el Ensamble de Percusión de Miraflores, dirigido a niños de 7 a 14 años, enseñará cultura afroperuana a través del ritmo y la práctica colectiva, iniciando el 13 de enero.

En danza, los talleres Danza Kids (niños de 8 a 12 años) y Danza Teens (adolescentes de 13 a 17 años) comienzan el 7 y 8 de enero, respectivamente, y ofrecen formación en danzas folklóricas sin necesidad de experiencia previa.

Taller con costo adicional: Pequeños Turistas

El taller Pequeños Turistas 2026 está diseñado para niñas y niños de 8 a 12 años, quienes recorrerán museos, zonas arqueológicas y espacios emblemáticos de Miraflores. La iniciativa busca promover el cuidado y reconocimiento del patrimonio cultural e histórico mediante experiencias educativas vinculadas al turismo. La actividad se desarrolla del 8 de enero al 24 de febrero, con un costo mensual de S/ 70 para vecinos de Miraflores y S/ 90 para participantes de otros distritos.