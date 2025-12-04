¿El viernes 5 será feriado? Esto dice El Peruano sobre el inicio del feriado largo de diciembre

Con la llegada del feriado largo de diciembre, miles de peruanos comenzaron a preguntar en Google si el viernes 5 sería declarado día no laborable para ampliar el descanso. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna norma oficial que lo incluya como feriado o día no laborable, según la información revisada en El Peruano. La fecha no aparece dentro del calendario aprobado para el 2025, pese a los rumores que circularon en redes sociales.

Lo que sí está confirmado es el feriado largo que va del sábado 6 al martes 9 de diciembre, uno de los descansos más extensos del año para el sector público. Este periodo coincide con dos celebraciones importantes: el lunes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho), ambos contemplados como feriados nacionales obligatorios para trabajadores públicos y privados.

Hasta la mañana del miércoles 3, ninguna entidad del Estado ha emitido una actualización que modifique la situación. Por ello, el 5 de diciembre se mantiene como un día laboral común, salvo que exista una publicación oficial de último minuto.

¿Qué diferencia un feriado de un día no laborable y cómo afecta el pago?

Aunque muchas veces se confunden, en el Perú un feriado y un día no laborable no son lo mismo. Los feriados nacionales —como el 8 y 9 de diciembre— son obligatorios y no requieren reposición de horas. En cambio, un día no laborable depende de decretos específicos del Gobierno y, cuando se aplica al sector privado, las horas dejadas de laborar deben recuperarse previo acuerdo con la empresa.

Esta distinción es clave para quienes organizan viajes, turnos o actividades familiares durante estas fechas. Si durante un feriado el trabajador labora sin descanso compensatorio, la ley dispone que se le pague triple remuneración, recordaron las autoridades laborales.

Por ahora, el calendario se mantiene sin cambios y el ansiado “fin de semana XXL” no incluye al viernes 5. Si surgiera alguna novedad, será difundida oficialmente por los canales estatales.

¿Cómo se pagan los feriados?

La remuneración ordinaria por el día feriado.

El pago correspondiente a la jornada laborada.

Un monto adicional equivalente al 100% del salario por trabajar en feriado.

Cuando el empleador paga con un día de descansado compensando el feriado trabajado, el pago ya no corresponde.

Así serían los feriados para el 2026

De cara al 2026, el calendario peruano continuará incorporando 16 feriados nacionales aplicables a trabajadores del sector público y privado. Estas fechas abarcan los principales festivos distribuidos entre enero, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre.

Contar con estas jornadas previamente definidas permite a empresas y trabajadores organizar con mayor anticipación sus actividades, viajes y descansos. Además, estas fechas servirán como base para evaluar futuras modificaciones o ajustes en la normativa laboral que podrían incorporarse en el país.

Año Nuevo (1 de enero)

Jueves y Viernes Santo (17 y 18 de abril)

Día del Trabajo (1 de mayo)

Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio)

San Pedro y San Pablo (29 de junio)

Fiestas Patrias (28 y 29 de julio)

Batalla de Junín (6 de agosto)

Santa Rosa de Lima (30 de agosto)

Combate de Angamos (8 de octubre)

Día de Todos los Santos (1 de noviembre)

Inmaculada Concepción (8 de diciembre)

Batalla de Ayacucho (9 de diciembre)

Navidad (25 de diciembre)