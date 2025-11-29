Navidad 2025: Circuito Mágico del Agua estrenará show de luces y drones a puerta de las festividades

El sábado 29 de noviembre cobrará vida “Jesucristo Nace Aquí”, una puesta en escena que promete deslumbrar con recursos tecnológicos de última generación, un elenco preparado para emocionar y un show de drones que recreará de forma impactante el inicio de la Navidad .

La Navidad en Lima recibirá un giro sorprendente este 2025 con un espectáculo que mezcla tradición, tecnología y puesta en escena contemporánea. Este sábado 29 de noviembre, el Circuito Mágico del Agua se transformará en un escenario navideño gracias a “Jesucristo Nace Aquí”, una propuesta que unirá luces, música en vivo, proyecciones y actuaciones desde las 8:00 p. m. en la emblemática Pileta de la Fantasía.

La atracción más comentada de esta edición será la formación de una estrella navideña creada por drones, visible desde distintos puntos de Lima. Esta figura no solo funcionará como símbolo del relato bíblico, sino también como eje central del espectáculo, que tomará elementos del capítulo 2 del evangelio de Lucas para recrear una versión moderna del nacimiento de Jesús.

Mientras actores representan la historia en escena, el público será envuelto por un diseño visual que combina efectos lumínicos, mapping y recursos utilizados en producciones internacionales. La propuesta busca convertir una tradición milenaria en una experiencia inmersiva, pensada para familias, turistas y amantes de la tecnología.

Una puesta en escena con mensaje social y alcance internacional

El evento forma parte de la campaña global Ilumina El Mundo, impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que promueve iniciativas de servicio y solidaridad durante la temporada navideña. La organización recuerda que el espíritu de estas fechas puede expresarse a través de acciones simples. La consigna es clara: cada gesto empático suma.

“Jesucristo Nace Aquí” estará disponible para todo público, únicamente con el pago del ingreso regular al Circuito Mágico del Agua. La actividad se integra a un calendario más amplio de intervenciones artísticas y sociales que buscan fortalecer la unión comunitaria durante diciembre.

La protagonista visual de la noche —la estrella formada por drones— apunta a convertirse en un nuevo ícono de las celebraciones navideñas limeñas, marcando un precedente en el uso de tecnología aérea en espectáculos públicos de la ciudad.

Navidad 2025: Conoce más actividades gratuitas

Calendario de eventos y shows confirmados para estas fiestas navideñas:

Minka (viernes 28 de noviembre a las 6 p.m.): Se celebrará el “Show de Navidad” con Papá Noel, personajes festivos y presentaciones de Erick Elera y Cielo Torres.

MegaPlaza Chorrillos (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se ofrecerán bailes y juegos a cargo del elenco “Sueña y desea”, junto con la visita de Papá Noel para tomarse fotos.

MegaPlaza Villa El Salvador I (sábado 29 de noviembre a las 5 p.m.): Se disfrutará el show de Susan León y su elenco, con bailes, juegos y sorpresas temáticas.

Parque La Molina (sábado 29 de noviembre a las 7 p.m.): Se realizará una velada con la conductora Gachi y Papá Noel, en un ambiente musical e interactivo.

MegaPlaza Villa El Salvador II (domingo 30 de noviembre a las 5 p.m.): Se desarrollará un show navideño con Susan León y Papá Noel, con color y espíritu festivo.

MegaPlaza Ica (sábado 6 de diciembre a las 6 p.m.): Se ofrecerá el show de Maricarmen Marín, llenando de música y diversión el cierre de esta ruta mágica.