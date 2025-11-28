El SENAMHI alerta sobre un fuerte incremento de la temperatura en Perú del 28 al 30 de noviembre, afectando a millones de ciudadanos.

Más de 60 horas de radiación extrema pondrá en riesgo a miles de peruanos, según Senamhi. | Composición Wapa

El SENAMHI encendió la alerta por un notable aumento de la temperatura que afectará a millones de peruanos este fin de semana. Desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre de 2025, la sierra y la costa, tanto norte como sur, experimentarán un calor intenso que incrementará la sensación térmica y la exposición al sol.

Según el organismo, la alerta durará casi 61 horas, con alta radiación ultravioleta al mediodía y ráfagas de viento de hasta 45 km/h por la tarde, por lo que la población debe tomar precauciones para proteger su salud.

Zonas más afectadas por el aumento de temperatura

El panorama muestra cifras altas en diferentes regiones:

Sierra norte: temperaturas máximas entre 20 °C y 35 °C

temperaturas máximas entre Sierra centro: máximas entre 19 °C y 29 °C

máximas entre Sierra sur: valores entre 18 °C y 34 °C

valores entre Costa norte: entre 29 °C y 35 °C

entre Costa sur: entre 26 °C y 34 °C

Aunque estos valores pueden parecer habituales para algunas zonas, el problema está en la intensidad repentina del calor y el aumento del riesgo por radiación solar.

Recomendaciones para enfrentar la ola de calor

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

Utilizar bloqueador solar de amplio espectro

Mantener una hidratación constante

Usar ropa ligera y sombreros o gorros de ala ancha

Cuidar especialmente a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables