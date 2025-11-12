INSN San Borja lanza gran convocatoria con sueldos de hasta S/ 6.644 para técnicos, egresados y SECUNDARIA COMPLETA

Las vacantes no están dirigidas únicamente a médicos: el Instituto de Salud del Niño está en busca de personal con educación secundaria completa, técnicos titulados, egresados universitarios o personas con estudios de especialización.

El Instituto de Salud del Niño (INSN) informó sobre una nueva convocatoria laboral 2025 bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, destinada a profesionales, técnicos y personas con secundaria completa que deseen integrarse a una de las instituciones pediátricas más prestigiosas del país. En total, se han habilitado 96 plazas en diversas áreas asistenciales, técnicas y administrativas, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.507 y S/ 6.644.

La convocatoria, vigente hasta el 18 de noviembre de 2025, está dirigida a postulantes de Lima con distintos niveles de formación: secundaria completa, título técnico, egreso universitario o especialización. Los seleccionados suscribirán contratos bajo el régimen público de carrera administrativa establecido por el Decreto Legislativo 276.

Puestos disponibles en el Instituto de Salud del Niño

El proceso incluye vacantes para médicos especialistas, enfermeras, tecnólogos médicos, psicólogos, técnicos y personal administrativo, entre otros. A continuación, se presentan los principales perfiles según el grado académico requerido:

Convocatoria para titulados universitarios

Médicos especialistas y subespecialistas en pediatría, cirugía general, otorrinolaringología, anestesiología, endocrinología pediátrica, medicina física y rehabilitación, radiología, patología clínica, psiquiatría y otras especialidades médicas.

en pediatría, cirugía general, otorrinolaringología, anestesiología, endocrinología pediátrica, medicina física y rehabilitación, radiología, patología clínica, psiquiatría y otras especialidades médicas. Sueldo: S/ 6.644

S/ 6.644 Vacantes: más de 30

más de 30 Requisitos: título profesional de médico cirujano, especialidad registrada en el RNE y colegiatura vigente.

título profesional de médico cirujano, especialidad registrada en el RNE y colegiatura vigente. Odontólogo especialista con título en estomatología de pacientes especiales (1 plaza).

con título en estomatología de pacientes especiales (1 plaza). Psicólogos especialistas en terapia cognitivo-conductual, neuropsicología o psicología clínica (5 plazas).

en terapia cognitivo-conductual, neuropsicología o psicología clínica (5 plazas). Trabajadores sociales, nutricionistas y químicos farmacéuticos con título y colegiatura (S/ 5.320).

con título y colegiatura (S/ 5.320). Abogados y especialistas administrativos con título en Derecho, Ciencias Contables, Económicas o Administrativas (S/ 2.674).

Convocatoria para titulados técnicos

Técnicos en enfermería: 23 vacantes con sueldos de S/ 2.755.

23 vacantes con sueldos de S/ 2.755. Técnicos en laboratorio, farmacia, nutrición, administración, computación o contabilidad: más de 10 vacantes con remuneraciones entre S/ 2.572 y S/ 2.755.

más de 10 vacantes con remuneraciones entre S/ 2.572 y S/ 2.755. Asistentes técnicos secretariales y auxiliares administrativos: título técnico en secretariado ejecutivo o administración.

título técnico en secretariado ejecutivo o administración. Piloto de ambulancia: experiencia mínima de tres años y licencia A-2B (1 plaza).

Convocatoria para egresados universitarios o estudiantes

Técnicos administrativos I, II y III , con constancia de estudios universitarios de al menos seis semestres en administración, contabilidad, estadística o ingeniería de sistemas.

, con constancia de estudios universitarios de al menos seis semestres en administración, contabilidad, estadística o ingeniería de sistemas. Sueldo: S/ 2.572

S/ 2.572 Vacantes: al menos 6.

Convocatoria para personas con secundaria completa

Auxiliares administrativos y asistenciales, con sueldos de S/ 2.507 a S/ 2.697, dirigidos a postulantes con estudios secundarios concluidos.

Sueldos, condiciones y lugar de trabajo

Entre las profesiones con mayor número de vacantes se encuentran Enfermería, Medicina Humana, Psicología, Administración y Contabilidad, además de plazas para Tecnología Médica, Derecho, Computación e Informática, Estadística y Farmacia y Bioquímica, mostrando una amplia oferta tanto para áreas clínicas como administrativas.

Todos los cargos corresponden a la sede del Instituto de Salud del Niño en Lima, y los contratos estarán bajo el Decreto Legislativo 276. Las remuneraciones se distribuyen de la siguiente manera:

Médicos especialistas y subespecialistas: S/ 6.644

Profesionales de salud (enfermería, psicología, trabajo social, farmacia): S/ 5.320

Técnicos asistenciales o administrativos: S/ 2.572 – S/ 2.755

Auxiliares y personal de apoyo: S/ 2.507 – S/ 2.697

El proceso requiere que los interesados verifiquen el cumplimiento de los requisitos, revisen los anexos y formatos establecidos en las bases, y presenten toda la documentación solicitada dentro del plazo correspondiente.

¿Cómo postular al proceso del INSN?

La postulación es presencial y estará abierta hasta el 18 de noviembre de 2025. Los pasos a seguir son los siguientes: