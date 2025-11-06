La medida impuesta por los Estados Unidos amenaza la competitividad y podría afectar 1,5 millones de empleos en el sector agrícola.

La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a productos agrícolas peruanos ha generado una ola de preocupación en el sector exportador. El aumento de los costos amenaza la competitividad de cultivos emblemáticos y pone en riesgo miles de empleos rurales. Frente a este escenario, el Perú se prepara para negociar soluciones que protejan uno de sus pilares económicos.

Agricultores peruanos preocupados por nuevos aranceles de EE. UU.

El panorama del agro nacional se vuelve incierto tras la reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a diversos productos agrícolas peruanos. Esta medida ha generado preocupación entre los pequeños y medianos productores, quienes dependen del mercado norteamericano para mantener a flote sus economías. Actualmente, gran parte de las exportaciones de frutas, hortalizas y granos del Perú se dirigen a ese país, por lo que cualquier variación en las condiciones comerciales puede tener efectos inmediatos en el sector.

En las zonas rurales, los efectos comienzan a sentirse: los productores operan con márgenes cada vez más estrechos y temen que el incremento de los costos reduzca la demanda estadounidense. Rubros estratégicos como el café, los espárragos y los arándanos serían los más perjudicados, poniendo en riesgo más de 1,5 millones de empleos vinculados directa e indirectamente al campo peruano.

El presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, alertó que esta medida “golpea los ingresos de los exportadores peruanos” y podría desestabilizar un intercambio comercial que en 2024 superó los 4 400 millones de dólares. Ante ello, el embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, ha iniciado gestiones diplomáticas para mitigar el impacto y proteger los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Pequeños agricultores, los más golpeados por el nuevo arancel de EE. UU.

Los productores más vulnerables del campo peruano son quienes enfrentan con mayor dureza las consecuencias de los nuevos aranceles. Sin un respaldo financiero suficiente, muchos temen que el aumento del 10 % en los impuestos a la exportación provoque un estancamiento en la producción y, con ello, una disminución de los puestos de trabajo en el sector agrícola.

Para Bernardo Cojal Loli, especialista de la Universidad César Vallejo, el país debe actuar con urgencia si quiere proteger una de sus fuentes más importantes de ingresos no tradicionales.

A pesar de la preocupación general, algunas voces del ámbito político y económico señalan que la situación podría convertirse en una oportunidad para fortalecer la competitividad del agro peruano.