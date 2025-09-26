ESTADOS UNIDOS permitirá ingreso legal SIN VISA NI PASAPORTE para este grupo de personas con ESTE DOCUMENTO

Conoce aquí quiénes pueden ser beneficiados y aprovechar este documento para ingresar a Estados Unidos .

La visa americana y el pasaporte son, por lo general, documentos esenciales para ingresar a Estados Unidos, ya que las autoridades migratorias los solicitan antes de permitir la entrada.

Sin embargo, los ciudadanos mexicanos que sean elegibles para la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) y viajen por tierra, ferry o barco de recreo desde México hacia Estados Unidos no necesitarán presentar ningún otro documento.

En caso de viajar en avión o en barcos que hagan escala en puertos extranjeros, la BCC también es válida, pero deberá acompañarse con un pasaporte vigente.

Sin necesidad de visa ni pasaporte: este documento permite entrar legalmente a Estados Unidos

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la BCC es una tarjeta laminada con tecnología avanzada que facilita a las autoridades verificar la identidad del titular.

Este documento tiene una vigencia de 10 años, permite múltiples ingresos y autoriza a los mexicanos que la porten a permanecer en el país por lapsos cortos, siempre que los motivos del viaje sean turismo o negocios.

Requisitos para solicitar la BCC y entrar sin visa a EE. UU.

Para obtenerla es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mexicano y residir en México al momento de la solicitud.

al momento de la solicitud. Cumplir con los criterios de elegibilidad de la visa B1 o B2 .

. Demostrar lazos sólidos con México que justifiquen el regreso.