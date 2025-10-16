Castillo de Chancay celebra Halloween con una sorprendente transformación temática

El Castillo de Chancay sorprenderá a sus visitantes con una nueva imagen temática por Halloween , decoraciones espectaculares, personajes escalofriantes y shows nocturnos llenos de misterio y diversión para toda la familia.

El Castillo de Chancay se prepara para vivir una de las temporadas más esperadas del año con una renovada imagen inspirada en Halloween. Desde el 12 de octubre, este emblemático destino turístico del norte chico se transforma en un escenario lleno de misterio, color y diversión, invitando a grandes y chicos a disfrutar de nuevas experiencias temáticas, shows en vivo y decoraciones que te harán sentir dentro de un cuento de terror.



Con esta propuesta, el Castillo busca ofrecer a sus visitantes una forma diferente de vivir Halloween frente al mar, combinando historia, cultura y entretenimiento en un solo lugar.

Como parte de la celebración, el Castillo presenta tres tours temáticos que transportan a los visitantes a distintas historias llenas de aventura:

Exploradores del Mundo: una travesía de descubrimientos, culturas antiguas y secretos escondidos entre los muros del castillo.

una travesía de descubrimientos, culturas antiguas y secretos escondidos entre los muros del castillo. Viajeros del Tiempo: un recorrido donde los visitantes cruzarán distintas épocas y se encontrarán con fósiles jurásicos.

un recorrido donde los visitantes cruzarán distintas épocas y se encontrarán con fósiles jurásicos. Guardianes del Rey: una aventura que combina valor, lealtad y misterio en los pasadizos del castillo.

Cada tour está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, combinando historia, fantasía y entretenimiento para toda la familia.

Actividades y diversión en el Castillo de Chancay por Halloween

Durante Halloween, el castillo contará con ambientaciones especiales, personajes característicos, zonas fotográficas, shows nocturnos, concursos de disfraces y presentaciones artísticas, pensadas para que cada visita sea memorable.

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de Castillandia, un espacio seguro y divertido con tiro al blanco, carritos chocones, piscina de pelotas y muchas otras actividades que fomentan el juego y la imaginación.

Además, los visitantes podrán deleitarse con deliciosas opciones gastronómicas y adquirir souvenirs exclusivos, ideales para llevarse un recuerdo de esta temporada temática.

Vive Halloween en el Castillo de Chancay

Para los más valientes, la Casa del Terror será una de las experiencias más esperadas de esta temporada. Entre luces tenues, efectos especiales y pasadizos llenos de suspenso, los visitantes podrán vivir una aventura inmersiva que despertará todos sus sentidos.

Cada rincón guarda una sorpresa, desde criaturas misteriosas hasta escenarios inspirados en clásicos del terror, ideales para quienes buscan una dosis extra de adrenalina y diversión este Halloween.

Si deseas extender tu visita y vivir una experiencia completa, puedes hospedarte en los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro del Castillo de Chancay. Ambos ofrecen cómodas habitaciones con vistas privilegiadas y ambientes temáticos que complementan la magia del lugar.

Además, podrás acceder a paquetes especiales desde S/ 500, que incluyen alojamiento, tours y acceso a las principales atracciones del castillo, ideales para disfrutar de un fin de semana inolvidable.

Con todas estas experiencias, el Castillo de Chancay se consolida como el destino perfecto para celebrar Halloween en familia. No pierdas la oportunidad de disfrutar de tours temáticos, Castillandia, shows en vivo y mucho más.