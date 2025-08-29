Santa Rosa de Lima: Ingresa gratis al Castillo de Chancay por el feriado ¿Quiénes podrán ingresar?

Vive un feriado diferente en el Castillo de Chancay este 30 y 31 de agosto , con actividades culturales y entretenimiento familiar. ¿Cómo hacerlo?

Con motivo del feriado por Santa Rosa de Lima, que se conmemora cada 30 de agosto, el Castillo de Chancay anunció una promoción especial para nuestros visitantes. En esta fecha y el 31 de agosto, el ingreso será gratuito para todas las personas que lleven el nombre Rosa y para quienes hayan cumplido años en el mes de agosto.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. durante dos días consecutivos, lo que permitirá a los visitantes elegir la fecha que más se ajuste a su disponibilidad (sábado o domingo) y participar del programa con diversas opciones para toda la familia.

Como parte de la experiencia, el público podrá participar en los tres recorridos temáticos del castillo: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo. Cada uno ofrece un acercamiento único a distintas épocas y culturas a través de escenografías, efectos especiales y guías caracterizados.

Entrada gratis al Castillo de Chancay por el Día de Santa Rosa de Lima

Para acceder a la promoción, las personas que se llamen Rosa o hayan cumplido años en agosto deberán inscribirse a través del WhatsApp 944574095 y, al llegar, presentar su cupón para ingresar gratis.

Junto a estas iniciativas, el público podrá disfrutar de otras atracciones como la Casa del Terror, pensada para quienes buscan experiencias llenas de adrenalina y el vestidor de Trajes Medievales.

La celebración por el Día de Santa Rosa de Lima, incluirá un show infantil con música, baile y personajes que harán reír y cantar a los más pequeños.

Este año, la diversión se multiplica con las nuevas zonas de juego de Castilandia, un espacio con juegos inflables, laberinto de pelotas, toro salvaje, carritos chocones, tiro al blanco, para que los niños puedan explorar y participar en actividades interactivas.