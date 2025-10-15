Escolar de 17 años muere ahogado en playa Agua Dulce durante fotos de promoción. Colegio lamenta el hecho.

Una tragedia enluta a la comunidad educativa del colegio Aichi Nagoya de Vitarte. Un estudiante de 17 años perdió la vida tras ser arrastrado por una fuerte ola en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, mientras participaba en una sesión fotográfica por su promoción escolar.

Según testigos, el adolescente ingresó al mar junto a varios compañeros sin advertir la fuerza del oleaje. Aunque fue rescatado minutos después, no resistió los intentos de reanimación.

“Estaba dudando sobre si ir o no. En la mañana salió sin despedirse, solamente se fue y nada más”, relató su madre entre lágrimas.

El joven fue trasladado en ambulancia a un centro de salud cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

“Se metieron solo a mojarse los pies”, relatan los padres

De acuerdo con los testimonios de los padres presentes, los estudiantes ingresaron al mar sin supervisión docente. Una de las madres detalló que fueron tres los adolescentes que se vieron atrapados por la corriente.

“Los chicos se metieron al mar a mojarse los pies, y uno de ellos se hunde y jala a los demás. A los 10 minutos sale flotando (…) él es el que fallece. El tutor no fue con los padres de familia, solo fue la junta directiva y unos cuantos padres de apoyo”, contó una madre a América TV.

El adolescente, el mayor de cinco hermanos, trabajaba por las mañanas en confección para apoyar a su familia y estudiaba por las tardes. “Él sustentaba sus gastos”, recordaron sus padres con orgullo y dolor.

Otros dos estudiantes resultaron afectados

El mar también arrastró a otros dos escolares que fueron rescatados por bañistas y personal de salvataje. Uno ya fue dado de alta, mientras que el otro permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación médica.

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer el caso y determinar si existieron advertencias previas sobre las condiciones del mar.

Colegio Aichi Nagoya expresa su pesar

El colegio Aichi Nagoya emitió un comunicado lamentando la tragedia y aclarando que la actividad no formaba parte del programa escolar.

“Con el corazón dolido acompañamos a la familia y a nuestros estudiantes en este momento difícil. La institución brindará apoyo psicológico a toda la comunidad educativa”, señalaron voceros del colegio.