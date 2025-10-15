¡CONFIRMADO! SKY Airlines cierra su ruta Lima–Cancún tras 4 años: estas son las razones

SKY Airlines confirma cierre de su ruta Lima–Cancún tras 4 años de operación . Conoce las razones y cuándo dejará de volar.

La aerolínea chilena SKY Airlines confirmó el cierre definitivo de su ruta Lima–Cancún luego de más de cuatro años de operación ininterrumpida. La conexión aérea, inaugurada en enero de 2021, dejará de funcionar el 31 de marzo de 2026, tras haber transportado a más de 427 mil pasajeros entre ambos destinos.

Según informó la compañía, la decisión responde a un contexto complejo para la industria aérea en la región, especialmente tras la reciente implementación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión internacional, lo que ha elevado considerablemente los costos operativos.

“Esta medida busca resguardar la sostenibilidad y salud financiera de nuestra operación, sin comprometer la seguridad ni la confiabilidad del servicio que ofrecemos”, precisó la aerolínea a través de un comunicado oficial.

Factores que afectaron la ruta Lima–Cancún

La compañía reconoció que Cancún ha sido uno de los destinos más importantes dentro de su red internacional, pero diversos factores externos afectaron su rentabilidad. Entre ellos, la exigencia de visa para los viajeros peruanos, que redujo la demanda directa, y la dependencia de pasajeros en conexión internacional.

La aplicación del nuevo cobro de la TUUA terminó de desequilibrar la ecuación económica. “La medida genera una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican este cargo y, por lo tanto, resultan más competitivos para el tránsito internacional”, explicó SKY en su pronunciamiento.

Fechas del cierre y operaciones programadas

Hasta su cierre definitivo, la ruta seguirá operando con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026, con tres vuelos semanales —los martes, jueves y sábados—. A partir de esa fecha, los itinerarios se reducirán progresivamente hasta la suspensión total el 31 de marzo de 2026.