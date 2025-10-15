Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

¡CONFIRMADO! SKY Airlines cierra su ruta Lima–Cancún tras 4 años: estas son las razones

SKY Airlines confirma cierre de su ruta Lima–Cancún tras 4 años de operación. Conoce las razones y cuándo dejará de volar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡CONFIRMADO! SKY Airlines cierra su ruta Lima–Cancún tras 4 años: estas son las razones
    Ponen fin a la ruta Lima–Cancún por altos costos y baja demanda.
    ¡CONFIRMADO! SKY Airlines cierra su ruta Lima–Cancún tras 4 años: estas son las razones

    La aerolínea chilena SKY Airlines confirmó el cierre definitivo de su ruta Lima–Cancún luego de más de cuatro años de operación ininterrumpida. La conexión aérea, inaugurada en enero de 2021, dejará de funcionar el 31 de marzo de 2026, tras haber transportado a más de 427 mil pasajeros entre ambos destinos.

    Según informó la compañía, la decisión responde a un contexto complejo para la industria aérea en la región, especialmente tras la reciente implementación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión internacional, lo que ha elevado considerablemente los costos operativos.

    wapa.pe

    LEE MÁS: URGENTE | ¿Si tienes el DNI VENCIDO podrás hacer la solicitud de retiro de AFP?

    “Esta medida busca resguardar la sostenibilidad y salud financiera de nuestra operación, sin comprometer la seguridad ni la confiabilidad del servicio que ofrecemos”, precisó la aerolínea a través de un comunicado oficial.

    Factores que afectaron la ruta Lima–Cancún

    La compañía reconoció que Cancún ha sido uno de los destinos más importantes dentro de su red internacional, pero diversos factores externos afectaron su rentabilidad. Entre ellos, la exigencia de visa para los viajeros peruanos, que redujo la demanda directa, y la dependencia de pasajeros en conexión internacional.

    La aplicación del nuevo cobro de la TUUA terminó de desequilibrar la ecuación económica. “La medida genera una desventaja frente a otros aeropuertos de la región que no aplican este cargo y, por lo tanto, resultan más competitivos para el tránsito internacional”, explicó SKY en su pronunciamiento.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: URGENTE | Crece el envenenamiento de mascotas en Lima: Vecinos acusan abandono total de las autoridades

    Fechas del cierre y operaciones programadas

    Hasta su cierre definitivo, la ruta seguirá operando con normalidad hasta el 10 de marzo de 2026, con tres vuelos semanales —los martes, jueves y sábados—. A partir de esa fecha, los itinerarios se reducirán progresivamente hasta la suspensión total el 31 de marzo de 2026.

    Con esta decisión, la aerolínea busca optimizar sus rutas internacionales y concentrar sus esfuerzos en destinos con mayor estabilidad comercial, manteniendo su compromiso con la eficiencia, sostenibilidad y tarifas accesibles en el mercado regional.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡CONFIRMADO! SKY Airlines cierra su ruta Lima–Cancún tras 4 años: estas son las razones
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ES OFICIAL | Banco de la Nación te presta hasta S/50.000 para pagar deudas y así podrás obtenerlo

    Ejército del Perú lanza GRAN convocatoria con sueldos de hasta S/6.644 para técnicos, egresados y secundaria completa

    TikToker revela que ropa donada a víctimas de incendio en Pamplona fue vista tirada en las calles

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    URGENTE | ¿Si tienes el DNI VENCIDO podrás hacer la solicitud de retiro de AFP?

    Lo más vistos en Ocio

    URGENTE | Crece el envenenamiento de mascotas en Lima: Vecinos acusan abandono total de las autoridades

    Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;