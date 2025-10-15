URGENTE | Crece el envenenamiento de mascotas en Lima: Vecinos acusan abandono total de las autoridades

Vecinos denuncian más muertes de mascotas por envenenamiento en San Isidro, Miraflores y San Borja en alerta máxima.

Varias denuncias han inundado las redes sociales sobre el fallecimiento de mascotas en distintos distritos. | Composición Wapa.

La tragedia continúa. En menos de dos semanas, Lima Metropolitana ha sido testigo de una alarmante ola de muertes de mascotas por presunto envenenamiento. Lo que comenzó en parques de San Isidro ahora se extiende a otros distritos como Miraflores, San Borja, Pueblo Libre y Magdalena, generando indignación y miedo entre los vecinos.

De acuerdo con colectivos animalistas y organizaciones de rescate, más de 20 perros habrían muerto solo en San Isidro por inhalar o tener contacto con sustancias tóxicas esparcidas en zonas verdes. Ante el riesgo, la Municipalidad del distrito cerró temporalmente los parques Bernizoni y Plaza 31, en la urbanización Corpac, el pasado 13 de octubre. Se activó además un protocolo de limpieza que abarcó 20 manzanas a la redonda.

La alerta se expande a otros distritos de Lima

El temor se ha extendido más allá de San Isidro. Los reportes ciudadanos indican que los casos se replican en varios puntos de la capital:

Miraflores: Parque Mora y Parque Blume.

Pueblo Libre: Parque del Carmen.

San Borja: Parque María Teresa de la Cruz Candamo.

Magdalena: Alrededores de Sunass.

En San Isidro, las denuncias se concentran en las calles 27 y 33, Ricardo Angulo, Guardia Civil y el Parque del Abogado. En algunos de estos lugares, los vecinos reportaron la presencia de líquidos esparcidos junto a polvos tóxicos, lo que complica su detección.

“Paseen a sus perros con extremo cuidado. No solo se trata de polvos azules, también se está fumigando con líquidos peligrosos”, alertaron rescatistas y cuidadores a través de publicaciones virales en redes sociales.

Municipalidad de San Isidro aún no da respuestas claras

Frente a la ola de críticas, la Municipalidad de San Isidro sostuvo que el producto usado para el control de plagas “cumple con las normas nacionales de seguridad”, aunque no se ha identificado de forma oficial la sustancia responsable ni se han aplicado sanciones.

Katherine Montes, gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible, afirmó que los insumos empleados “son de uso común en espacios públicos y nunca antes habían generado casos de letalidad”. Por su parte, Luis Vega, gerente de Seguridad Ciudadana, explicó que se revisan las cámaras de seguridad y que se mantienen coordinaciones con otros distritos como Surco y Los Olivos, donde también se han detectado situaciones similares.

A pesar de los esfuerzos, no se ha determinado si los casos responden a negligencia municipal o a un acto deliberado de crueldad animal. Ya han pasado seis días desde las primeras denuncias y aún no hay un resultado concluyente.

Vecinos exigen que la alcaldesa de San Isidro dé la cara

La indignación vecinal no se ha hecho esperar. La noche del 14 de octubre, docenas de residentes organizaron una vigilia frente al municipio con carteles que decían: “Nancy, da la cara”. Denunciaron la falta de empatía y acción inmediata por parte de la alcaldesa Nancy Vizurraga, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre el caso.

“Los últimos días han sido de total indiferencia e incompetencia con sus vecinos”, expresaron los organizadores de la manifestación.

Ese mismo día, la congresista Sigrid Bazán confirmó que envió un oficio formal a la Municipalidad de San Isidro exigiendo información sobre las investigaciones. A su pedido se sumaron los congresistas Diego Bazán y Edgar Málaga, solicitando medidas inmediatas.