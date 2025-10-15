URGENTE | ¿Si tienes el DNI VENCIDO podrás hacer la solicitud de retiro de AFP?

A partir del 21 de octubre , los afiliados podrán comenzar el proceso para solicitar el retiro de hasta S/21.400 de sus fondos de pensiones.

El octavo retiro de los fondos de las AFP dará inicio el 21 de octubre, fecha desde la cual los afiliados podrán presentar su solicitud para acceder hasta 4 UIT (S/21.400) de sus cuentas individuales. Esta medida, establecida por la Ley N.º 32445, tiene como objetivo brindar liquidez a los aportantes del Sistema Privado de Pensiones, en un contexto económico aún afectado por la inflación y la disminución del empleo formal.

El trámite será completamente digital y estará supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que ha establecido un cronograma escalonado según el último dígito del DNI. Sin embargo, a pocos días del inicio del registro, surgió una interrogante entre los afiliados: ¿qué sucede si el documento de identidad está vencido? Algunas AFP aceptarán el trámite en este caso, mientras que otras requerirán que el DNI esté vigente.

¿Se puede solicitar el retiro AFP 2025 con el DNI vencido?

Las AFP Integra y Profuturo confirmaron que sí se podrá realizar el trámite con el DNI vencido. Ambas entidades explicaron que solo se necesita el número del documento, ya que la validación de identidad se hará con la información registrada en sus bases de datos.

Integra precisó: “Sí, puedes registrar tu solicitud con el DNI vencido si aún no has tramitado uno nuevo. Asegúrate de ingresar los datos tal como figuran en tu documento actual”. En la misma línea, Profuturo indicó que los afiliados podrán iniciar el proceso siempre que cuenten con su clave web y sus datos personales actualizados. Ambas recomendaron, no obstante, renovar el DNI ante el Reniec para evitar complicaciones durante la validación o el pago.

Asimismo, Prima AFP informó en su portal que solo se requiere el número de DNI, sin importar si este está vencido, ya que el sistema permitirá el registro sin ningún tipo de restricción.

¿Cuándo inicia el registro para el retiro AFP 2025?