¿Habrá feriado largo a nivel nacional este jueves 16 y viernes 17 octubre? Esto indica El Peruano

Conoce cuáles son los días no laborables de octubre en Perú, qué regiones descansan y qué fechas debes tener en cuenta para organizar tu agenda.

    Descubre si esta semana disfrutarás de un feriado extendido en Perú.
    Este lunes 13 y martes 14 de octubre se celebran días no laborables en algunas regiones de Perú, mientras que el jueves 15 se ha convocado una movilización nacional en rechazo al Gobierno actual. Ante esta situación, muchos ciudadanos se preguntan si habrá descanso adicional el jueves 16 y viernes 17 de octubre.

    “Hasta el momento, no se ha confirmado ningún feriado para estas fechas, por lo que las actividades se desarrollarán con normalidad”, indicó una fuente oficial citada por el diario El Peruano.

    Días no laborables por región

    Según las Ordenanzas Regionales N°443-2019 y N°09-2019-CR/GRM, los días 13 y 14 son feriados no laborables en Piura y Moquegua, respectivamente. Estas fechas permiten que los ciudadanos participen en actividades culturales y religiosas locales sin afectar sus compromisos laborales.

    “No hay cambios confirmados para el jueves 16 y viernes 17; cualquier modificación será informada oportunamente”, aclaró la fuente.

    Viernes 24 de octubre también es día no laborable en Puno

    Otro día que merece atención es el viernes 24 de octubre, declarado no laborable en la provincia de San Román, Puno, por la Ley N.º 13293 de 1960, con motivo del aniversario de su inauguración.

    “Este feriado busca fortalecer la identidad regional y rendir homenaje a las tradiciones locales”, explicaron las autoridades. Durante la jornada, las instituciones públicas suspenderán sus labores, mientras que en el sector privado el descanso se otorgará según acuerdo con los empleadores. Además, se realizarán desfiles, ceremonias y actividades culturales en la capital provincial, Juliaca.

    Feriados en Perú 2025

    • 1 de enero (miércoles): Año Nuevo
    • 17 de abril (jueves): Jueves Santo
    • 18 de abril (viernes): Viernes Santo
    • 1 de mayo (jueves): Día del Trabajo
    • 7 de junio (sábado): Batalla de Arica y Día de la Bandera
    • 29 de junio (domingo): San Pedro y San Pablo
    • 23 de julio (miércoles): Día de la Fuerza Aérea del Perú
    • 28 de julio (lunes): Fiestas Patrias
    • 29 de julio (martes): Fiestas Patrias
    • 6 de agosto (miércoles): Batalla de Junín
    • 30 de agosto (sábado): Santa Rosa de Lima
    • 8 de octubre (miércoles): Combate de Angamos
    • 1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos
    • 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción
    • 9 de diciembre (martes): Batalla de Ayacucho
    • 25 de diciembre (jueves): Navidad
