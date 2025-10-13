Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este 14 de octubre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

Este martes 14 de octubre, Sedapal llevará a cabo un corte parcial de agua de hasta 11 horas en ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao, según informó en su página oficial de Facebook. La suspensión del servicio se realizará para ejecutar labores de limpieza y desinfección de reservorios, reemplazo de válvulas y empalme de tuberías en varias zonas de la ciudad. Los vecinos de los sectores afectados deberán tomar precauciones y abastecerse de agua mientras duren los trabajos programados.

El servicio de agua se restablecerá de manera progresiva, aunque en ciertas zonas la interrupción podría durar hasta 11 horas. En varios distritos, el corte iniciará antes del mediodía y se prolongará hasta la noche, impactando a numerosos hogares y negocios. Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua segura para cubrir sus necesidades durante la suspensión. La normalización del suministro se efectuará conforme se completen los trabajos de mantenimiento y reparación en cada sector afectado.

¿Cuáles serán los distritos afectados?

Rímac:

A.H. Municipal Mz 3 zona B - Balcón del Rímac

A.H. Mariscal Castilla

A.H. Juan Pablo II

A.H. Municipal 3

A.H. Oropesa Chonta y Ampliación

A.H. San Jara Aquino

A.H. San Juan de Amancaes

Prolongación 9 de Diciembre

P.J. Flor de Amancaes

P.J. Luis Madueño y Urbanización Amancaes

San Martín de Porres

APV Los Libertadores (Sector 80)

Sectores 251, 252, 254 (Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre del Cerro Candela)

Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites del distrito con el Callao y Santa Josefina

Cerro Candela (altura de la Mz. Q)

Sectores SMP (251, 252, 254)

Santiago de Surco

Urb. La Castellana, Urb. El Doral, Urb. Los Gladiolos, Urb. Los Jazmines, Urb. 14 de Las Gardenias, Urb. Las Magnolias, Urb. Los Rosales, Urb. Los Sauces

Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Talana, Urb. Prolongación Benavides

Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. La Merced, Av. Mariscal Castilla, Av. Replicación de Panamá (Sector 59)

En este distrito el restablecimiento está previsto para las 11:00 p.m., siendo uno de los horarios más extensos reportados.

Callao

APV Parque Oquendo

Sectores 252 y 254

Áreas comprendidas entre Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites con Santa Josefina

Cerro Candela y adyacencias (trabajos en reservorio Candela, con capacidad de 5.000 metros cúbicos)

San Juan de Lurigancho

Mariscal Cáceres

A.H. Naciones Unidas

A.H. Los Jardines

A.H. Integ. Manos Unidas, A.H. Naciones Unidas, A.H. Los Jardines

A.H. 27 de Marzo, A.H. Encantada Grupo 1-14, A.H. Noveno Sector 1-6

A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe, A.H. Túpac Amaru III y IV, P.J. Los Claveles, A.H. Nuevo San Juan, Sector Pedro Zazal, P.J. Nueva Independencia

Zonas específicas: A.H. José C. Mariátegui 2da Ampliación (Sectores 416, 417)

El Agustino

A.H. Virgen del Carmen (Sector 77)

Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Villa María del Triunfo

Cercado de Villa María del Triunfo

P.J. Hogar Policial Zonas 1 y 2 (Sector 310)

La suspensión se extenderá entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., según la documentación proporcionada por Sedapal.

Villa El Salvador

Villa del Jesús

A.H. La Encantada Grupo 1-14

A.H. Noveno Sector 1-6

A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3 y 4

A.H. Edilberto Ramos

Los Jardines de Pachacámac

A.H. Héroes del Cenepa

Las Palmeras

A.H. Laureles de Villa (Sector 326)

Consejos ante el corte de agua