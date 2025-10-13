Corte de agua este 14 de octubre por más de 11 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este martes 14 de octubre, Sedapal llevará a cabo un corte parcial de agua de hasta 11 horas en ocho distritos de Lima Metropolitana y el Callao, según informó en su página oficial de Facebook. La suspensión del servicio se realizará para ejecutar labores de limpieza y desinfección de reservorios, reemplazo de válvulas y empalme de tuberías en varias zonas de la ciudad. Los vecinos de los sectores afectados deberán tomar precauciones y abastecerse de agua mientras duren los trabajos programados.
El servicio de agua se restablecerá de manera progresiva, aunque en ciertas zonas la interrupción podría durar hasta 11 horas. En varios distritos, el corte iniciará antes del mediodía y se prolongará hasta la noche, impactando a numerosos hogares y negocios. Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua segura para cubrir sus necesidades durante la suspensión. La normalización del suministro se efectuará conforme se completen los trabajos de mantenimiento y reparación en cada sector afectado.
¿Cuáles serán los distritos afectados?
Rímac:
A.H. Municipal Mz 3 zona B - Balcón del Rímac
A.H. Mariscal Castilla
A.H. Juan Pablo II
A.H. Municipal 3
A.H. Oropesa Chonta y Ampliación
A.H. San Jara Aquino
A.H. San Juan de Amancaes
Prolongación 9 de Diciembre
P.J. Flor de Amancaes
P.J. Luis Madueño y Urbanización Amancaes
San Martín de Porres
APV Los Libertadores (Sector 80)
Sectores 251, 252, 254 (Asoc. de Pobladores del A.H. Vista Alegre del Cerro Candela)
Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites del distrito con el Callao y Santa Josefina
Cerro Candela (altura de la Mz. Q)
Sectores SMP (251, 252, 254)
Santiago de Surco
Urb. La Castellana, Urb. El Doral, Urb. Los Gladiolos, Urb. Los Jazmines, Urb. 14 de Las Gardenias, Urb. Las Magnolias, Urb. Los Rosales, Urb. Los Sauces
Asoc. Fundo Venegas, Asoc. Fundo Talana, Urb. Prolongación Benavides
Cuadrante: Av. Paseo de la República, Av. La Merced, Av. Mariscal Castilla, Av. Replicación de Panamá (Sector 59)
En este distrito el restablecimiento está previsto para las 11:00 p.m., siendo uno de los horarios más extensos reportados.
Callao
APV Parque Oquendo
Sectores 252 y 254
Áreas comprendidas entre Av. Naranjal, Av. Canta Callao, Av. Carlos Izaguirre, Av. Alejandro Bertello y límites con Santa Josefina
Cerro Candela y adyacencias (trabajos en reservorio Candela, con capacidad de 5.000 metros cúbicos)
San Juan de Lurigancho
Mariscal Cáceres
A.H. Naciones Unidas
A.H. Los Jardines
A.H. Integ. Manos Unidas, A.H. Naciones Unidas, A.H. Los Jardines
A.H. 27 de Marzo, A.H. Encantada Grupo 1-14, A.H. Noveno Sector 1-6
A.H. Esmeralda de Los Andes, A.H. Cruz de Motupe, A.H. Túpac Amaru III y IV, P.J. Los Claveles, A.H. Nuevo San Juan, Sector Pedro Zazal, P.J. Nueva Independencia
Zonas específicas: A.H. José C. Mariátegui 2da Ampliación (Sectores 416, 417)
El Agustino
A.H. Virgen del Carmen (Sector 77)
Corte desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Villa María del Triunfo
Cercado de Villa María del Triunfo
P.J. Hogar Policial Zonas 1 y 2 (Sector 310)
La suspensión se extenderá entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., según la documentación proporcionada por Sedapal.
Villa El Salvador
Villa del Jesús
A.H. La Encantada Grupo 1-14
A.H. Noveno Sector 1-6
A.H. Oasis de Villa Grupos 1, 2, 3 y 4
A.H. Edilberto Ramos
Los Jardines de Pachacámac
A.H. Héroes del Cenepa
Las Palmeras
A.H. Laureles de Villa (Sector 326)
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.