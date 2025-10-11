Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Hombre de 80 años llora desconsoladamente al contar que sus 8 hijos lo olvidaron: "Recibieron su herencia y me abandonaron"

Don Darío, de 80 años, entregó su herencia a sus ocho hijos, pero hoy enfrenta la soledad. Ninguno lo visita ni lo recuerda en fechas especiales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hombre de 80 años llora desconsoladamente al contar que sus 8 hijos lo olvidaron: "Recibieron su herencia y me abandonaron"
    Adulto mayor viral | Composición Wapa
    Hombre de 80 años llora desconsoladamente al contar que sus 8 hijos lo olvidaron: "Recibieron su herencia y me abandonaron"

    En el Perú, miles de adultos mayores enfrentan el abandono y la indiferencia de sus propias familias. Uno de esos casos es el de don Darío Gutiérrez Cerquín, un hombre de 80 años que, tras dedicar su vida al trabajo y entregar todos sus bienes a sus ocho hijos, hoy vive solo, sin apoyo ni compañía, esperando una visita que nunca llega.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Chofer denunciado por cobrar pasaje a policía rompe su silencio: "Me amenazó con detenerme"

    Don Darío: “Me suplicaron por su herencia y ahora me han botado”

    Durante años, don Darío Gutiérrez Cerquín trabajó sin descanso para levantar su patrimonio. Logró comprar terrenos y bienes que, con orgullo, decidió entregar a sus ocho hijos frente a un notario, confiando en que lo cuidarían.

    Me ofrecieron hasta 340 mil soles por mis propiedades, pero preferí dárselas a mis hijos porque me suplicaron”, relató. Hoy, sin embargo, vive en la precariedad, sin casa propia ni sustento.

    Yo tengo cuatro hijos varones y cuatro mujeres. Todos tienen carros, casas, hasta camiones, mientras yo duermo en un cuarto alquilado que ya no puedo pagar”, contó con lágrimas en los ojos. El año pasado sufrió un infarto y, aunque algunos de sus hijos se acercaron entonces, la compañía duró poco. “Después, otra vez me olvidaron”, expresó con tristeza, reflejando la dura realidad de muchos adultos mayores en el país.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Policía causa sensación en Junín al pagar su pasaje y recibe aplausos: “La gran diferencia con ‘Lady 2 soles’”

    Don Darío y la ausencia de sus hijos en fechas especiales

    Don Darío asegura que ni en el Día del Padre ni en su cumpleaños, el 18 de diciembre, alguno de sus hijos se comunicó con él. “Estoy delgado, sin fuerzas y ya no puedo trabajar. Nunca he sido un hombre vicioso ni le debo nada a nadie. Solo pido que se haga justicia”, expresó con voz quebrada.

    Aumenta número de adultos mayores que viven solos, según INEI

    Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hasta el 2024, uno de cada cuatro adultos mayores en Lima vive solo. Esta cifra representa un incremento del 2% en comparación con el año anterior, evidenciando una tendencia en aumento que genera preocupación entre especialistas y autoridades por el aislamiento de este grupo poblacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hombre de 80 años llora desconsoladamente al contar que sus 8 hijos lo olvidaron: "Recibieron su herencia y me abandonaron"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡ATENCIÓN! DNI electrónico GRATIS todo octubre: conoce fechas, lugares y quiénes aplican

    Corte de agua este 11 de octubre por más de 10 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

    Gana dinero siendo amigo: 3 páginas que pagan por tu compañía

    ATENCIÓN | Estos días fueron declarados NO LABORABLES: 13 y 14 de octubre y habrá nuevo feriado largo

    Joven venezolana se emociona hasta las lágrimas al ingresar en segundo puesto a San Marcos: "Gracias, Dios mío"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;