Hombre de 80 años llora desconsoladamente al contar que sus 8 hijos lo olvidaron: "Recibieron su herencia y me abandonaron"

Don Darío, de 80 años, entregó su herencia a sus ocho hijos, pero hoy enfrenta la soledad. Ninguno lo visita ni lo recuerda en fechas especiales.

En el Perú, miles de adultos mayores enfrentan el abandono y la indiferencia de sus propias familias. Uno de esos casos es el de don Darío Gutiérrez Cerquín, un hombre de 80 años que, tras dedicar su vida al trabajo y entregar todos sus bienes a sus ocho hijos, hoy vive solo, sin apoyo ni compañía, esperando una visita que nunca llega.

Don Darío: “Me suplicaron por su herencia y ahora me han botado”

Durante años, don Darío Gutiérrez Cerquín trabajó sin descanso para levantar su patrimonio. Logró comprar terrenos y bienes que, con orgullo, decidió entregar a sus ocho hijos frente a un notario, confiando en que lo cuidarían.

“Me ofrecieron hasta 340 mil soles por mis propiedades, pero preferí dárselas a mis hijos porque me suplicaron”, relató. Hoy, sin embargo, vive en la precariedad, sin casa propia ni sustento.

“Yo tengo cuatro hijos varones y cuatro mujeres. Todos tienen carros, casas, hasta camiones, mientras yo duermo en un cuarto alquilado que ya no puedo pagar”, contó con lágrimas en los ojos. El año pasado sufrió un infarto y, aunque algunos de sus hijos se acercaron entonces, la compañía duró poco. “Después, otra vez me olvidaron”, expresó con tristeza, reflejando la dura realidad de muchos adultos mayores en el país.

Don Darío y la ausencia de sus hijos en fechas especiales

Don Darío asegura que ni en el Día del Padre ni en su cumpleaños, el 18 de diciembre, alguno de sus hijos se comunicó con él. “Estoy delgado, sin fuerzas y ya no puedo trabajar. Nunca he sido un hombre vicioso ni le debo nada a nadie. Solo pido que se haga justicia”, expresó con voz quebrada.

Aumenta número de adultos mayores que viven solos, según INEI